طائرات ” بدون طيار” على شكل طيور لمراقبة المواطنين في الصين

لندن-”القدس العربي”:

ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن أكثر من 30 وكالة عسكرية وحكومية صينية تستخدم طائرات بدون طيار تبدو وكأنها طيور لرصد مواطني الصين في خمس مقاطعات على الأقل،

وتشبه الطائرات بدون طيار الطيور وأجنحتها المتقلبة بشكل يجعل من الصعب على أي شخص أن يشك في أنها طائرة بدون طيار تعمل بمحرك كهربائي.

وكل طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا عالية الوضوح، وGPS، ونظام للتحكم في الطيران وربط البيانات مع القدرة على الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ويعتقد الباحثون أن التكنولوجيا لديها إمكانات جيدة للاستخدام على نطاق واسع في المستقبل.

وتأتى تلك الخطوة ضمن خطة الصين لمراقبة المواطنين بشكل واسع، إذ تستخدم قوات الشرطة تقنيات تمييز الوجه والذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية وغيرها من التقنيات لمراقبة 1.4 مليار مواطن، بهدف إعطاء كل منهم درجة شخصية على أساس سلوكهم في المستقبل القريب.