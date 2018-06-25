“رينو” تحتفى برفع حظر القيادة عن السعوديات خلال جائزة فرنسا للفورمولا 1 – ( فيديو)

باريس- ’’القدس العربي’’- آدم جــابر:

احتفت شركة’’ رينو’’ الفرنسية الأحد ببدء السعوديات قيادة السيارات في بلادهن مع دخول قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة في المملكة حيز التنفيذ، حيث منحت السعودية أسيل الحمد- عضو الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية- فرصة الجلوس خلف مقود سيارة فورمولا 1 على حلبة بول ريكار ريكار دو كاستيليه في فرنسا.

وجلست الحمد خلف مقود سيارة رينو التي أحرز على متننها الفنلندي كيمي رايكونن، لقب جائزة أبو ظبي الكبرى 2012، لتقودها ضمن لفة احتفالية على الحلبة الفرنسية التي استضافت اليوم المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك للمرة الأولى بعد غياب 28 عاما. وقد توج بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بالسباق، واستعاد بذلك صدارة ترتيب بطولة العالم.

وكانت أسيل الحمد قد نشرت السبت شريطا قصيرا على حسابها على “تويتر” عن بدء تطبيق رفع حظر قيادة النساء للسيارات، مرفقة إياه بتعليق جاء فيه “اليوم يسجل في التاريخ، مع بدء قيادة نساء المملكة العربية السعودية السيارات”.