كأس العالم .. السعودية تهزم مصر بالضربة القاضية

فولفوغراد-”القدس العربي”:

أسقط المنتخب السعودي نظيره المصري بالضربة القاضية في الديربي العربي الذي جرى اليوم الاثنين على ملعب “فولفوغراد آرينا”، وانتهى بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف، في ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم، والتي تأهل منها للدور القادم أوروغواي وروسيا.

بدأ اللقاء بأفضلية نسبية لفريق المملكة، وضحت من خلال الانتشار الجيد للاعبي الوسط، والتمركز الصحيح للمدافعين، والاستحواذ على مجريات الأمور، في المقابل، لعب منتخب الفراعنة بطريقة المُعتادة مع مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، بتحفظ دفاعي مبالغ فيه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق الثلاثي عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيغيه ومحمد صلاح.

أول تهديد حقيقي على المرمى، كان من نصيب لاعب الهلال سالم الدوسري، بانطلاقة جريئة من منتصف الملعب، انتهت بفاصل استعراضي مهاري بالقرب من منطقة الجزاء، ثم أطلق تصويبة علت العارضة بقليل، ليأتي الرد بعد دقائق قليلة، بتمريرة طولية أرسلها السعيد في عمق الدفاع لصلاح، الذي سبق اسامة هوساوي والحارس ياسر المسيليم، وفي الأخير أرسل كرة ساقطة احتضنت الشباك، وسط فرحة الجماهير المصرية المتواجدة في المدرجات.

وفي الدقيقة التالية للهدف، تلقى صلاح تمريرة حريرية، على إثرها وجد نفسه وجهًا لوجه مع الحارس في الثلث الأخير من الملعب، إلا أن تسديدته الساقطة لم تحتضن الشباك هذه المرة، بل مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس، قبل أن يظهر محمود تريزيغيه في الأضواء، بلعبة مزدوجة مع صلاح، انتهت باقتحامه منطقة الجزاء، ليُسدد بيمناه في أقصى الزاوية اليسرى، لكن من سوء طالعه مرت الكرة بجوار المكان المستحيل بقليل.

وفي الدقيقة 40، احتسب الحكم ركلة جزاء لاصطدام الكرة بيد أحمد فتحي داخل منطقة الجزاء، ليُنفذ فهد المولد الركلة، بتسديد قوية، أبعدها الحضري بأطراف أصابعه لترتطم في العارضة، وتبقى النتيجة على حالها إلى أن قرر الحكم احتساب ركلة جزاء أخرى للمنتخب السعودي، معتمدًا هذه المرة على تقنية الفيديو، بعد مشهد شد وجذب بين المدافع علي جبر والمهاجم فهد المولد داخل صندوق العمليات.

وانبرى متوسط ميدان الهلال سلمان الفرج، ونفذها بنجاح، ليذهب كلا الفريقين إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين والنتيجة 1-1، وهي النتيجة التي أعطت المنتخب السعودي ثقة وأفضلية أكثر في الشوط الثاني، انعكست من محاولاته الجريئة على مرمى عصام الحضري، عكس المنتخب المصري، الذي تَحسن نوعًا ما، لكن بدون خطورة حقيقية على المرمى، باستثناء رأسية تريزيغه وبعض المحاولات الأخرى.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، جاء هدف الانتصار السعودي في الوقت المحتسب بدل من الضائع، عن طريق هجمة منظمة أنهاها البريك بعرضية داخل منطقة الجزاء، وجدت سالم الدوسري وسط غفلة من المدافعين، ليُغالط الحضري بتسديدة سكنت الشباك، ليُحسن الأخضر صورته أمام جماهيره بثلاث نقاط تاريخية، منحته المركز الثالث في المجموعة، فيما ظل وصيف أفريقيا عاجزًا على تحقيق فوزه الأول في ثالث مشاركاته في كأس العالم.