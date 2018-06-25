أوروغواي تلحق الهزيمة الأولى بروسيا وتتصدر المجموعة الأولى للمونديال

سمارا – روسيا : تصدر منتخب أوروغواي المجموعة الاولى لكأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الروسي 3 /صفر اليوم الاثنين على ملعب كوسموس أرينا في سمارا في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وحسم منتخب أوروغواي المباراة منذ الشوط الأول حيث أنهاه متقدما بهدفين حملا توقيع لويس سواريز نجم برشلونة في الدقيقة العاشرة والروسي دينيس تشيريشيف بالخطأ في مرماه في الدقيقة .23

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل ادينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الهدف الثالث لأوروغواي.(د ب أ).