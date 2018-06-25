السجن لبحرينية “ومساعدها” لترويجهما “لتغيير النظام” عبر الإنترنت  

دبي: قضت محكمة بحرينية الاثنين بسجن امرأة ورجل ثلاث سنوات بعدما دانتهما بتهمة الترويج “لتغيير النظام” عبر حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، حسب ما أعلنت النيابة العامة البحرينية.

وقال رئيس النيابة عيسى الرويعي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على “متهمين بجناية الترويج لأعمال إرهابية” و”الترويج لقلب أو تغيير النظام السياسي”.

وأوضح ان أول المتهمين امرأة قامت بـ”إدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن نشر مقالات وفيديوهات تتضمن الترويج للأعمال “الإرهابية” والتحريض على كراهية نظام الحكم”.

اما المتهم الثاني فهو رجل “ثبت بأنه، يساعد المتهمة في إدارة الحسابات التي تديرها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولم يسم البيان المتهمين، إلا أن مركز البحرين للحقوق والديموقراطية قال في وقت سابق الاثنين ان المتهمة هي الناشطة السياسية نجاح احمد يوسف، مشيرا الى انها موقوفة منذ نيسان/ابريل 2017.

وتابع في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان المتهمة تعرّضت “لاعتداءات جنسية وواجهت تهديدات بالاغتصاب” قبل ان “توقع على اعتراف جاهز″.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، ونفذت احكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في اذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

واحيل عشرات المعارضين البحرينيين الى القضاء، ومن بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم احكام قاسية بالسجن لدعوتهم الى اسقاط الحكومة. وفي اغلب الاحيان ارفقت الاحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.(أ ف ب) .