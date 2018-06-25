ترامب يقول إن نقل السفارة للقدس لاقى تقدير المسيحيين الإنجيليين أكثر من اليهود

واشنطن – “القدس العربي” – رائد صالحة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار الماضي كان محل تقدير من “المسيحيين الإنجيليين” أكثر من اليهود أنفسهم.

واشتكى ترامب أثناء حديث مع الحاكم السابق لولاية اركنساس، مايك هاكوبي، على شبكة “تي بي ان” الدينية المسيحية أن الإعلام الليبرالي واليهود لم يقدموا له الثناء الذي كان يتوقعه على تحرك السفارة مشيرا إلى أنه حصل على الكثير من الامتنان والشكر من المسيحيين الإنجيليين.

واعترف ترامب أنه لم يفهم أبدا السبب الذي جعل العديد من الرؤساء السابقين على غير استعداد لاتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أنه يفهمه الآن.

وأضاف قائلا “تلقيت اتصالات من العديد من الدول قبل أسبوعين من اتخاذ القرار تقول: أرجوك، لا تفعل ذلك.. حتى وصلت إلى نقطة قلت فيها بأنني ساعود للحديث معهم بعد أسبوع.

واتفق محللون أمريكيون على الدور القوي الذي لعبته الجماعات المسيحية الإنجيلية في دفع ترامب لاتخاذ قراره السيء بنقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة، كما اتفقوا على أن هذه الجماعات تعتبر الداعم الأول في الولايات المتحدة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التى يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعلن ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتبار القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.