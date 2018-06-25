فرنسا تدشن قوة عسكرية خارج إطار الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا ودول أخرى لمواجهة الأزمات

لوكسمبورغ: دشنت فرنسا اليوم الاثنين، قوة عسكرية مع دول أخرى من بينها بريطانيا خارج إطار الاتحاد الأوروبي في محاولة من باريس للإبقاء على لندن قرب الدفاعات الأوروبية بعد خروجها من التكتل.

وتهدف القوة التي تعرف باسم “مبادرة التدخل الأوروبية” لتشكيل تحالف من جيوش مُستعدة لمواجهة الأزمات قرب حدود أوروبا خارج إطار حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، وهي خطوة تأتي بعد أشهر من المفاوضات مع ألمانيا التي تريدها فرنسا أيضا في محور القوة الجديدة.

وأقامت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي احتفالا في لوكسمبورغ حيث وقعت ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وإستونيا وهولندا وإسبانيا والبرتغال خطاب نوايا.

وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفكرة خلال خطاب ألقاه في سبتمبر أيلول الماضي. وقوبل الاقتراح بتشكك في البداية لأن الاتحاد الأوروبي وقع في ديسمبر كانون الأول اتفاقا دفاعيا بارزا يهدف إلى تطوير للقوات والأسلحة معا.

وأوضحت بارلي أنه كان من المقرر أيضا أن تنضم إيطاليا لكنها انسحبت بعد انتخاب حكومة جديدة هناك من أحزاب اليسار واليمين المتطرف المناهضة للمؤسسات.(رويترز).