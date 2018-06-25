تركي آل الشيخ يستفز المصريين: لعب محمد صلاح وفزنا -(فيديو)

لندن – “القدس العربي”:

أطلق رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، العنان لنفسه بعد الفوز الثمين الذي حققه منتخبه على حساب فراعنة مصر بنتيجة 2-1، في ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم 2018، مؤكدًا أن الأخضر استحق الثلاث نقاط عن جدارة واستحقاق.

و قال تركي آل الشيخ عبر مقطع فيديو جرى بثه خلال وسائل التواصل الاجتماعي عقب فوز المنتخب السعودي على نظيره المصري في آخر مبارياته في مونديال روسيا: “الحمد لله ، المشاركة لم ترضنا ، لكن الحمد لله هذه ثاني أفضل مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم”.

ودس الشيخ السم في العسل، بالتفاخر بفوز منتخبه على مصر في وجود صلاح، ليُزيد الاحتقان بينه وبين الجماهير المصرية، التي لا تكل ولا تمل من مهاجمته عبر صفحاته، كلما أقحم نفسه في شأن المنتخب المصري أو صلاح بالذات، وذلك لكثرة حديث المسؤول السعودي البارز عن هداف البريميرليغ وإصابته التي منعته من اللعب في المباراة الأولى ضد أوروغواي.

وأضاف: ” لعب محمد صلاح وحققنا الفوز، ولولا براعة الحضري حارس المنتخب المصري وأخطاء الحكم لكان الفوز بنتيجة تاريخية”.

وقال مخاطبا الجماهير “مبروك .. ليس هذا اللي تستحقونه، حصل اللي حصل، مباراة الأوروغواي كان لدينا غلطة ، ومباراة اليوم قدمنا مستوى وكان مفترض النتيجة أكبر ، مباراة روسيا لها ظروفها وللنسيان ، لكن سامحونا على القصور وإن شاء الله القادم أفضل ، أدري أن هذا لا يرضيكم ، نتمنى أن نقف سوياً لتطوير الكرة السعودية”.