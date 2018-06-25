الجزائر.. أعلى هيئة للإفتاء ترحب بتحريم خامنئي سبّ الصحابة

الجزائر: رحّبت أعلى هيئة للفتوى بالجزائر، الإثنين، بتحريم المرشد الإيراني علي خامنئي، سبّ صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل أتباع المذهب الشيعي.

جاء ذلك في بيان للمجلس الإسلامي الأعلى (هيئة تابعة للرئاسة الجزائرية).

وذكر البيان، أن المجلس يرحب بفتوى خامنئي بتحريم التعرض للصحابة والإساءة إليهم بالسب والشتم، والتأكيد على حرمة النيل من نسائه أمهات المؤمنين.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، نقلت وسائل إعلام إيرانية أن خامنئي أصدر فتوى بتحريم التعرض للصحابة، وأمهات المؤمنين من قبل أتباع المذهب الشيعي.

وبارك المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري هذا “المسعى الرامي إلى توحيد الأمة وجمع كلمتها ولم شعثها في مواجهة هذا السلوك المشين من سباب وشتم ولعن وطعن لسلفها الصالح”.

وأوضح المجلس، أن موقفه هذا جاء صونا لوحدة الأمة وحماية لصفها وتثمينًا لكل جهد يسعى إلى تحقيق هذه الغاية.

(الأناضول)