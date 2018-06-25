غوتيريش يقدم لمجلس الأمن تحليلا شاملا للوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نيويورك (الأمم المتحدة) – “القدس العربي” – عبد الحميد صيام

عقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، جلسة مفتوحة موسعة تحت بند “مراجعة شاملة للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، قدم خلالها أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مداخلة شاملة حول الحالة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت جلسة مجلس الأمن بمبادرة من روسيا، الرئيس الحالي للمجلس، وترأسها نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشنين.

وقالغوتيريش في بداية مداخلته: “تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انقسامات عميقة، وأوضاعا تثير القلق، وتمزقا مؤسفا لنسيجها الديني والعرقي والثقافي المنوع، كما يقوّض السلامَ والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان الصراعاتُ القديمة والحديثة والمظالم الاجتماعية وتقلص المساحة الديمقراطية وظهور الإرهاب والأشكال الجديدة للتطرف العنيف”.

وأضاف أن السلامة الإقليمية لدول مثل سوريا واليمن وليبيا تتعرض للتهديد حيث أجبر ملايين الأشخاص على النزوح عن ديارهم كما انتشرت آثار عدم الاستقرار إلى الدول المجاورة وما هو أبعد من ذلك. وأوضح “ولمعالجة هذه التحديات، يجب أن نتذكر سلسلة تقارير التنمية البشرية العربية التي أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدءا من عام 2002 والتي تحدد مواطن القصور الكبيرة في مجالات التعليم والحريات الأساسية والتمكين وخاصة للنساء والشباب في المنطقة”.

ودعا الأمين العام إلى الإقرار بأن إرث الماضي، بما في ذلك حقبة الاستعمار وعواقب الحرب العالمية الأولى، يفاقم الكثير من مشاكل اليوم. وتطرق غوتيريش إلى الحديث عما عرف بالربيع العربي، كدعوة لتوفير الفرص وفتح المجال السياسي. وقال: “أود توجيه التحية إلى شعب تونس، حيث بدأت تلك الدعوة. إن الشعب التونسي قد حقق تقدما مهما في تكريس ديمقراطيته الشابة، بما في ذلك عبر وضع دستور جديد والانتقال السلمي للسلطة. ولكن الوعد التونسي لم يتحقق في كل مكان بالمنطقة. فبعد أن كانت المنطقة واحدة من أعظم المواطن في التاريخ للازدهار الثقافي والتعايش، أصبح بها الكثير من خطوط المواجهة القديمة والجديدة، بما في ذلك الجرح الفلسطيني الإسرائيلي، وعودة ظهور منافسات شبيهة بحقبة الحرب الباردة، والانقسام السني الشيعي، والمواجهات السياسية”.

وتناول غوتيريش ببعض التفصيل الوضع المتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائلا: “التوصل إلى حل الدولتين الشامل والعادل والدائم، الذي يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب في سلام في إطار حدود آمنة معترف بها، أمر أساسي للسلم والاستقرار في المنطقة بأسرها. إن التوترات وأعمال العنف الأخيرة في غزة، تذكرنا بهشاشة هذا الوضع. الدعم الدولي مهم لخلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات مباشرة ذات مغزى بين الجانبين”. وأكد غوتيريش التزامه بدعم الجهود الساعية إلى تحقيق هذا الهدف.

يذكر أن الأمين العالم يرأس، بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن، مؤتمر إعلان التعهدات لمعالجة فجوات التمويل الحادة التي تواجه وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والذي يهدف إلى غلق الفجوة في تمويل الوكالة التي تصل إلى 250 مليون دولار.

وعن الوضع في سوريا، دعا غوتيريش كل أطراف الصراع إلى التواصل والتعاون مع مبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا بشأن عملية السلام التي تيسيرها الأمم المتحدة في جنيف.

وانتقل الأمين العام إلى الحديث عن الوضع في اليمن فقال: “اليمن يعاني من صراع طويل مدمر له أبعاد إقليمية واضحة. مبعوثي الخاص مارتن غريفيثس يعمل بشكل فعال لتجنب حدوث تصعيد يخلف عواقب إنسانية وخيمة في الوقت الحالي. قبل أسبوع قدم (غريفيثس) إلى هذا المجلس عناصر إطار عمل للمفاوضات، بعد أن ناقشها مع مختلف الأطراف داخل اليمن وفي المنطقة. نأمل في أن يسمح إطار العمل ذلك باستئناف المفاوضات السياسية، التي تشتد الحاجة إليها، لوضع حد للصراع″.

وأدرجت أسماء 35 دولة لأخذ الكلمة في الجلسة المفتوحة حول الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا الصدد، عممت روسيا قبل الاجتماع مذكرة مفادها أن روسيا لديها استعداد لعقد اجتماع شامل بعيد عن نهج الأحادية والاستفراد في التصدي للصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي “أعاق التسوية وألحق الضرر بسمعة مجلس الأمن”. وتدعو المذكرة إلى “اتباع أساليب خاضعة لقرارات مُحكمة منبثقة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.