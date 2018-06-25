متحدث باسم قوات حفتر: المنشآت النفطية الليبية ستنتقل إلى إدارة الحكومة الموازية

بنغازي (ليبيا): أعلن متحدث باسم خليفة حفتر، الإثنين، أن المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، ستدار من الآن فصاعدا من قبل شركة نفط مرتبطة بالحكومة الموازية في شرق البلاد.

وقال العميد احمد مسماري وهو يتلو قرارا صادرا عن حفتر “كل الحقول والموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي تسلم إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية الموقتة” التي تسيطر على شرق البلاد وخارجة عن سلطة طرابلس.

وتتنافس على الحكم في ليبيا سلطتان هما، حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا وتحظى باعتراف المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد مدعومة من “الجيش الوطني الليبي”.

وبات هذا الجيش يسيطر على المحطات النفطية الأربع في منطقة الهلال النفطي التي يصدر منها القسم الأكبر من النفط الى الخارج.

وأوضح المسماري أن الحكومة الموازية في شرق البلاد ستجني عائدات تصدير النفط، موضحا ان حفتر اتخذ قراراه هذا بعد أن تبين له أن “تمويل المجموعات المسلحة يأتي من العائدات النفطية”.

وهو يشير الى الجماعات المسلحة بقيادة ابراهيم الجضران التي هاجمت في 14 يونيو/حزيران محطتي رأس لانوف والسدرة، وهما من المواقع الرئيسية في هذه المنطقة لتصدير النفط الى الخارج.

والجضران هو الرئيس السابق لحراس منشآت النفط المسؤولين عن أمن منطقة الهلال النفطي. وقد تمكن من منع تصدير النفط من هذه المنطقة طوال عامين قبل أن يطرده “الجيش الوطني الليبي” عام 2016.

وشنت قوات حفتر، الخميس الماضي، عملية عسكرية لاستعادة الهلال النفطي وطرد جماعة الجضران.

وكانت هذه المنشآت النفطية حتى الآن تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، مقرها طرابلس، وتخضع لسلطة حكومة الوفاق الوطني.

وهذه المؤسسة هي برئاسة مصطفى صنع الله الذي مثل ليبيا، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع منظمة اوبك.

وكانت هذه الشركة اعلنت في 14 يونيو/ حزيران تعليق عملياتها في المنطقة بسبب العنف وحذرت من خسائر بمليارات الدولارات. وانخفض إنتاج النفط الذي بلغ أكثر من مليون برميل في اليوم بمقدار 450 ألف برميل في اليوم.

والأحد، توجهت بعثة من المؤسسة الى محطة رأس لانوف لتقييم الأضرار وتحديد موعد استئناف العمليات، وفقا لبيان للشركة على موقعها الإلكتروني.

(أ ف ب)