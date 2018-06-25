“فيفا” يفرض غرامة مالية على ثلاثي سويسرا  

موسكو: قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، فرض غرامة مالية على 3 لاعبين بسويسرا لقيامهم بالاحتفال بشعار سياسي خلال مباراة صربيا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم في روسيا.

واحتفل الثلاثي السويسري شيردان شاكيري وجرانيت تشاكا وستيفان ليشتنشتاينر في المباراة التي انتهت بفوز الفريق بهدفين لهدف بشعار “النسر الألباني”.

ورسم شاكا وشاكيري، ذوا الأصل الكوسوفي، بيديهما شكل نسر مجنح ذي رأسين، وهو الشعار المرسوم على علم ألبانيا، بعد فوز سويسرا في الدقيقة الأخيرة من المباراة أمام صربيا، وشاركهما ليشتنشتاينر الاحتفال بتلك الطريقة.

ووفقًا لبيان “فيفا” نشرته وسائل الاعلام الأجنبية، “اكتفى فيفا بتغريم الثنائي تشاكا وشاكيري بمبلغ 10 آلاف فرانك سويسري (8.5 آلاف يورو)”.

وأضاف البيان “تم تغريم ليشتنشتاينر بمبلغ 5 آلاف فرانك سويسري (4.5 آلاف يورو)، بسبب تقليد زميليه تشاكا وشاكيري”.

ويحظر “فيفا” قيام الجماهير أو اللاعبين بأي شعارات أو هتافات سياسية أو عنصرية داخل المستطيل الأخضر بأي بطولة عالمية.

وتحتل سويسرا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف البرازيل، فيما تحتل صربيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا كوستاريكا بلا رصيد من النقاط.(الأناضول).