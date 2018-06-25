وفاة مُحلل التلفزيون المصري حزنًا على هزيمة منتخب بلاده أمام السعودية -( تغريدات و فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

اكتمل اليوم المصري الحزين، بوفاة مُحلل التلفزيون المصري أثناء عمله في “ماسبيرو” لتحليل مباراة منتخب بلاده ضد المنتخب السعودي، التي حسمها الأخير في آخر لحظات الوقت المحتسب بدلا من الضائع بنتيجة 2-1، في ختام مشوار ممثلي العرب في كأس العالم.

وبحسب ما أكده مُقدم الاستوديو التحليلي طارق رضوان، فإن لاعب الزمالك السابق عبد الرحيم محمد، تعرض لوعكة صحية مفاجئة بعد الهزيمة المؤلمة، وبمُجرد دخوله دورة المياه فور انتهاء المباراة، غاب تمامًا عن الوعي، واحتاج بعض الوقت ليقف على قدميه مرة أخرى، لكنه شعر بإعياء شديد، على إثره تم نقله إلى العناية المركزية في مستشفى القصر العيني.

وقبل وقت قليل، أكد مدير انتاج البرنامج وفاة الخلوق عبد الرحيم محمد، متأثرًا بالحزن الشديد الذي أصابه بعد المباراة، وهو ما أكده حارس مرمى النادي الأهلي السابق الكابتن أمير عبد الحميد، الذي كان يُحلل المباراة في نفس الاستوديو، وكذا ميدو نعى مساعده السابق في تغريدة على “تويتر”.

وسبق لعبد الرحيم محمد أن عمل كمساعد مدرب مرتين في نادي الزمالك، الأولى مع هنري ميشيل عام 2009، والثانية مع أحمد حسام ميدو عام 2014، وهو من أشهر نجوم الزمالك في فترة السبعينات والثمانينات، التي كانت تضم كوكبة من الأساطير أشهرهم على الإطلاق حسن شحاتة وفاروق جعفر، وفي السنوات القليلة الماضية، اتجه أكثر لمجال التحليل الذي أجاد فيه إلى أن فارق الحياة.

لا حول ولا قوة الا بالله توفى الى رحمة الله تعالى مدربي ومعلمي الكابتن الزمالكاوي الأصيل الكابتن عبد الرحيم محمد..نسألكم الفاتحة.. pic.twitter.com/G1QP5oKNA4 — Mido (@midoahm) June 25, 2018