البرتغال تتعادل مع إيران وتصعد لدور الستة عشر بكأس العالم

سارانسك (روسيا): صعد منتخب البرتغال إلى دور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، رغم تعادله 1 / 1 مع نظيره الإيراني، اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للبطولة.

ارتفع رصيد المنتخب البرتغالي (بطل أوروبا) إلى خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق الأهداف خلف المنتخب الإسباني (المتصدر) المتساوي معه في نفس الرصيد ليواجه منتخب أوروغواي، متصدر المجموعة الأولى، في دور الستة عشر للمسابقة.

في المقابل، ارتفع رصيد منتخب إيران إلى أربع نقاط في المركز الثالث، ليودع المسابقة رسميا.

بادر اللاعب المخضرم ريكاردو كواريزما بالتسجيل للبرتغال في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل كريم أنصاري لإيران في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وأهدر النجم كريستيانو رونالدو فرصة تعزيز النتيجة حينما كانت النتيجة تشير لتقدم البرتغال بهدف نظيف، بعدما أضاع ركلة جزاء للبرتغال في الدقيقة 53.

(د ب أ)