المغرب يُفرط في انتصار تاريخي على إسبانيا- (تغريدات)

“القدس العربي”: تجرع المنتخب المغربي من مرارة الوقت المحتسب بدل من الضائع، في مباراته ضد إسبانيا، التي كانت في طريقها للانتهاء بفوز أسود أطلس بنتيجة 2-1، لولا نجاح المهاجم ياغو أسباس في إدراك هدف التعديل في اللحظات الأخيرة، لينتهي لقاء الجيران بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في ختام منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2018.

افتتح ممثل العرب باب التسجيل في أول ربع ساعة، بهفوة من راموس وإنييستا استغلها خالد بو طيب، بشق طريقه نحو المرمى، وفي الأخير غالط حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا بتسديدة سكنت الشباك، ليتنفس هيرفي رونار الصعداء، بتسجيل منتخبه أول هدف في المونديال.

ردة الفعل الإسباني لم تتأخر، وجاء هدف التعديل بعد خمس دقائق من هدف بو طيب، عن طريق هجمة منظمة، ختمها الرسام إنييستا بتمريرة على طبق من ذهب لصانع ألعاب ريال مدريد إيسكو، ليُطلق قذيفة اكتفى الحارس منير المحمدي بالتحسر والنظر إليها وهي تعانق شباكه، لتعود المباراة سريعًا لنقطة الصفر.

وأعاد يوسف النصيري تقدم الأسود قبل نهاية المباراة بتسع دقائق، بضربة رأس مُتقنة في شباك دي خيا، ثم تعادل أسباس للإسبان في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بهدف على طريقة أسطورة الجزائر رابح ماجر (بكعب القدم)، ورغم قرار الحكم بإلغاء الهدف في بداية الأمر، إلا أنه سرعان ما تراجع عن قراره بعد مشاهدة تقنية الفيديو، ليتقاسم المنتخبين النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة، يكون المنتخب الإسباني قد تصدر المجموعة بفارق هدف عن المنتخب البرتغالي الذي تعادل مع إثيران بهدف لمثله في مباراة ظل بطل أوروبا متقدمًا بنتيجتها حتى الدقيقة 93، ليضرب منتخب لا روخا موعدًا مع صاحب الأرض روسيا في لقاء دور الـ16، فيما سيصطدم رونالدو ورفاقه بثعالب أوروغواي في نفس الدور.

هدف خطأ فادح من إنيستا وراموس، وأبوطيب لا يتردد في الوصول إلى مرمى دي خيا! 1 – 0 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/OzP5QFk3pA — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 25, 2018