ترامب يقول إنه تلقى “أفضل مجاملة يسمعها منذ وقت طويل” من العاهل الأردني- (فيديو)

واشنطن – “القدس العربي” – رائد صالحة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سعيد جدا من عبارة قالها له العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، لدى لقائهما في البيت الأبيض، اليوم الإثنين، مشيرا إلى أنها أجمل مجاملة يتلقاها منذ وقت طويل.

وقال ترامب موجها حديثه للعاهل الأردني “لقد قمتم بعمل رائع بشأن اللاجئين والمخيمات ورعاية الناس. وأريد فقط القول إنه بينما تتمتع دولنا بعلاقات جيدة جدا فإن لدينا الآن علاقة رائعة كما أن الوظيفة التى تقومون بها على أساس إنساني رائعة”، فما كان من الملك عبدالله الثاني إلا القول “شكرا لكم وللولايات المتحدة والشعب الأمريكي على كل الدعم الذى قدمتموه لنا. ولو أخذت بقية دول العالم القليل من تواضعكم في المساعدة فإننا سنكون في وضع أفضل بكثير”.

وعلى الفور، أجاب ترامب بأنه سعيد جدا لأن العاهل الأردني استخدم كلمة “التواضع″. وقال “ربما تكون هذه أجمل مجاملة سمعتها منذ وقت طويل”.

وبدأ الملك عبد الله، الخميس، زيارة رسمية للولايات المتحدة، بحث خلالها مع مسؤولين أمريكيين، التطورات الإقليمية والدولية وجهود تحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من الإثنين، قال ترامب إنه تم إحراز تقدم كبير في الشرق الأوسط لكنه رفض الإفصاح عن الموعد الذي سيطرح فيه البيت الأبيض خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف خلال اجتماعه مع العاهل الأردني إن الأوضاع تحسنت منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

After King Abdullah II of Jordan compliments his “humility” in the Oval Office, Pres. Trump jokes, “Remember, he used to the word humility with respect to me…That’s probably the nicest compliment I’ve been given in a long time.” https://t.co/YkuYq1N0aQ pic.twitter.com/YRaKLRDfhS

— ABC News Politics (@ABCPolitics) June 25, 2018