﻿وزير الداخلية الإيطالي يهاجم ماكرون: شرير أكثر من اوربان بـ15 ضعفا

روما ـ أ ف ب: اعلن وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني أمس الاثنين، إنه اذا كان رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان «شريرا» لأنه رفض استقبال لاجئين، فإن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «شرير اكثر منه بـ15 ضعفا».

وجاء كلام سالفيني في تصريح صحافي ادلى به بعد عودته من زيارة قصيرة الى ليبيا.

واضاف سالفيني «عندما يكشف الاتحاد الاوروبي عن رغبة فعلية بحماية الحدود الخارجية بوسائل ملموسة، سنتمكن عندها من التفكير في إعادة التوزيع داخل حدوده».

واضاف «يقولون لي إن اوربان الذي تصفه عدة وسائل إعلام أنه العدو رقم واحد، لا يحترم التزاماته باستقبال 300 شخص، هذا يعني أن ايطاليا كان عليها نقل 300 شخص إلى المجر. لكن فرنسا مع رئيسها الصالح ماكرون لا تفي بالتزاماتها بالنسبة لتسعة آلاف شخص. بالتالي ان كان اوربان شريرا فان ماكرون شرير أكثر منه بـ15 ضعفا». واضاف «على ماكرون وميركل ان يكونا منطقيين وان يثبتا أن لأوروبا معنى» مؤكدا رفض ايطاليا فتح مراكز لاستقبال مهاجرين على اراضيها. وتساءل سالفيني «لا نفهم لماذا على ليبيا وايطاليا وحدهما دفع الثمن الاقتصادي والاجتماعي للهجرة». ومنذ تشكيل الحكومة الشعبوية في إيطاليا، يضاعف سالفيني زعيم الرابطة (يمين متطرف) التصريحات الاستفزازية لا بل النارية خصوصا ضد المهاجرين.