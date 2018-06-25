﻿الشعر الأزرق يتسبب بإلغاء مقابلة تلفزيونية على قناة سورية

دمشق ـ «القدس العربي»: تناقل ناشطون سوريون خبراً مفاده أن قناة «الإخبارية» المملوكة للحكومة السورية، ألغت مقابلة تلفزيونية كان من المفترض أن تجريها القناة مع فنانة تشكيلية سورية، ضمن برنامج صباحي، والسبب أن لون شعر تلك الفنانة يميل إلى اللون الأزرق.

وتسبب هذا الخبر، الذي تداولته صفحات إخبارية على فيسبوك باستياء بين أوساط بعض السوريين، فيما لم يصدر عن قناة الإخبارية أي تعليق حول سبب الالغاء.

وحسب ما تداوله الناشطون فإن قناة «الإخبارية» امتنعت عن إجراء مقابلتها التلفزيونية مع الفنانة هيام سليمان، بسبب لون شعرها الأزرق، الذي لا يتناسب مع سياسة القناة، علماً أن هيام سليمان أسست جمعية أهلية تحمل اسم «أرسم حلمي»، وتنشط هذه الجمعية في القيام بأعمال تطوعية ذات طبيعة ثقافية وتجميلية في مدينة اللاذقية. وقامت سليمان كذلك مع العشرات من المتطوعين بتلوين عدد من شوارع اللاذقية وتزيينها بأجمل الرسومات الفنية، تحت عنوان «عملي غالي الثمن لا أتقاضى عنه أجراً».

وظهرت صور على الفيسبوك للفنانة هيام سليمان ويظهر شعرها باللون الكحلي الهادئ، وليس الأزرق الفاقع.

واعتبر الناشطون أن إلغاء قناة الإخبارية لتلك المقابلة هو تجاهل وإنكار لنشاطات وإبداعات ومساهمات الفنانة بطريقة غير حضارية لا تليق بالإعلام، فيما تركز على أمور أخرى تافهة، وفق وصف الناشطين الذين أطلقوا هاشتاغ بعنوان #شعري_أزرق، تضامناً مع الفنانة.

وكتبت إحدى الناشطات على حسابها الخاص على فيسبوك تعليقاً على إلغاء المقابلة مع هيام سليمان: هل وصل إعلامنا إلى هذه الدرجة من التخلف ليركز على لون الشعر، بدلاً من العطاء الذي يقدمه الشخص؟ وكتب ناشط آخر: وزارة الإعلام السورية صارت جزءاً من وزارة الأوقاف. وكتب ثالث: لون شعر الفنانة ليس فيه ما يخدش الحياء أو يسيء للآداب العامة، ليس لديكم عذر يا إعلامنا الوطني.

واستغرب آخرون ما قامت به قناة الإخبارية السورية من مبدأ أنها لا تفعل عادة هكذا أعمال، وأنها قناة لا تستند في معاييرها إلى هذه المسائل السطحية.

وتحظى قناة الإخبارية السورية بنسبة متابعة عالية داخل سورية، وتشكل المصدر الأهم للأخبار الميدانية والسياسية في البلاد.