﻿حفتر يسيطر على جزء كبير من نفط ليبيا

طرابلس ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أعلن ناطق باسم المشير، خليفة حفتر ، أمس، أن المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قائد «الجيش الوطني الليبي»، ستدار من الآن فصاعداً من قبل شركة نفط مرتبطة بالحكومة الموازية في شرق البلاد.

وقال العميد أحمد مسماري، إن «كل الحقول والموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي تسلم الى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية الموقتة». التي تسيطر على شرق البلاد وخارجة عن سلطة طرابلس.

وجاء ذلك، بعــــد إعلان «الجيش الوطني الليبي» أمس انتهاء العمليات العســــكرية في الهلال النفطي الذي بات تحت «الســــيطرة التامة».

وقال آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم في شريط فيديو نشره «الجيش الوطني الليبي» إن الحقول و«المنشآت النفطية تحت السيطرة التامة».