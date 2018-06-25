﻿نظام السيسي يحجب موقعا إلكترونيا بعد إطلاقه بـ9 ساعات

القاهرة ـ «القدس العربي»: كشف عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين السابق، خالد البلشي، أمس، عن تعرض موقع «كاتب» التابع لـ«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، الذي يتولى إدارته، للحجب بعد 9 ساعات فقط من إطلاقه.

الشبكة قالت في بيان إن «نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حجب موقع «كاتب» المعني بحرية التعبير وسيادة القانون والتابع لها، بعد إطلاقه بـ 9 ساعات فقط، متجاوزا الأرقام القياسية السابقة التي سجلها نظام الدكتاتور التونسي الهارب زين العابدين بن علي، الذي حجب موقع «يزي اورج ـ مظاهرة افتراضية» بعد 18 ساعة من إطلاقه في عام 2005، والنظام السعودي الذي حجب موقع «الجمعية المصرية للتغيير»، بعد 15 ساعة فقط من انطلاقه في أبريل/ نيسان 2010.

وموقع «كاتب»، الذي أطلق أمس الأول في الساعة الواحدة ظهرا، متخصص في حرية التعبير وتداول المعـلومات، ويســــلط الضوء على سجناء الرأي المصريين والعـــرب، حسب الشبكة التي أضافت أن «حجب الموقـــع تأكـــد في العاشرة مساء أمس الأول، ليصبح أول إنجاز حقيقي ملموس لنظام الرئيس السيسي الذي تميز بالقمع والاستهانة بالقانون ، لكنه إنجاز لا يدعو للفخر».