﻿مستشار خامنئي يهدد السعودية بـ«ألف صاروخ» و«التحالف» يعلن قتل 8 من حزب الله في اليمن

لندن ـ «القدس العربي»: أكد اللواء سيد يحيى صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني أن بلاده أصبحت قوة إقليمية لا يمكن لأي من دول الجوار أن تهددها، بعد أن وصلت إلى سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.

وحذر من أن طهران سترد على أي هجوم سعودي في اليوم الأول بقصف القصور الملكية بألف صاروخ، مستبعدا في نفس الوقت حدوث ذلك.

وذكرت وكالة أنباء «تسنيم» أن صفوي رد على سؤال بشأن «تهديدات السعوديين بالهجوم على إيران» بالقول إن إيران قوة كبيرة «وإذا أرادوا ارتكاب خطأ ففي اليوم الأول سيتم قصف قصورهم الملكية في الرياض بـ 1000 صاروخ، وطبعا أستبعد أن يرتكبوا مثل هذه الحماقة».

إلى ذلك أعلن التحالف العسكري، الذي تقوده الرياض في اليمن الاثنين أنه قتل ثمانية عناصر من حزب الله اللبناني، بينهم قائد ميداني في ضربة جوية استهدفت المتمردين شمال العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان انه تم «استهداف 41 عنصرا ارهابيا في عقبة مران وتدمير عرباتهم ومعداتهم»، مضيفا «من بين القتلى 8 عناصر من حزب الله اللبناني الارهابي، (وهم) قائد و7 عناصر إرهابية».

وأوضح في تصريح أنه «تم استهدافهم عن طريق ضربة جوية».