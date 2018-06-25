﻿آل الشيخ يستفز المصريين بعد فوز السعودية على منتخب «الفراعنة»… وساويرس يقول إن «الحكم قابض»

لندن ـ «القدس العربي»: رغم أن المباراة بين المنتخبين المصري والسعودي، والتي انتهت بفوز الأخير 2 – 1 في الوقت القاتل، لم تغير من حقيقة أن الفريقين سيخرجان من بطولة كأس العالم، الذي ينظم حالياً في روسيا، لكنها أثارت عددا من المواقف المتضاربة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، سارع إلى التعليق على المباراة، محاولاً استخدام النتيجة للتغطية على هزيمة فريق بلاده المذلة أمام روسيا في المباراة الافتتاحية بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

وقال آل الشيخ في رسالة مصورة وجهها للسعوديين: «الحمد لله، المشاركة لم ترضنا، لكن الحمد لله هذه ثاني أفضل مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم». وأضاف – مستفزا المصريين – : «لعب محمد صلاح وحققنا الفوز، ولولا براعة الحضري حارس المنتخب المصري وأخطاء الحكم لكان الفوز بنتيجة تاريخية».

وخاطب الجماهير «مبروك… ليس هذا اللي تستحقونه، حصل اللي حصل، مباراة الأوروغواي كان لدينا غلطة، ومباراة اليوم قدمنا مستوى وكان مفترض النتيجة أكبر، مباراة روسيا لها ظروفها وللنسيان، لكن سامحونا على القصور، وإن شاء الله القادم أفضل، أدري أن هذا لا يرضيكم، نتمنى أن نقف سوياً لتطوير الكرة السعودية».

محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، علق على المباراة بالقول «اللاعبون قدموا أداء جيدا أمام السعودية بشكل خاص، وفي المونديال بشكل عام، ونأسف على الخروج من الدور الأول في المونديال».

وشكر الجماهير، الذي ساندت المنتخب في البطولة،، مشيرًا إلى أن «الموضوع صعب بعد الخروج من المونديال بهذا الشكل».

وأضاف: «عدنا للمشاركة في المونديال بعد غياب 28 عاما واللاعبون الحاليون في المنتخب لم يمتلكوا أي خبرات دولية وعلينا أن نظهر بشكل جيد في مونديال 2022».

في السياق، اتهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، حكم المباراة، الكولومبي الجنسية، بحصوله على رشوة، قائلًا: «الحكم قابض»! ما استدعى رداً من الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، في حسابه على «تويتر»: إذ قال: «مباراة لا تقدم ولا تؤخر والفريقان سيغادران البطولة بعدها.. ماذا فعل المنتخبان في المباراتين السابقتين؟! ولماذا (بمنطقك) لم يقبض حكما المباراتين السابقتين، إذا كان ذلك ممكنًا؟ قد أفهم هذا المنطق- من غيرك – لو كان لأحد الفريقين أمل في التأهل. أسأت لنا يا (باشمهندس) بلا داعي».

إلى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل في مصر صورة أحد مشجعي المنتخب المصري، خلال المباراة مع السعودية، وقد رفع لافتة كتب عليها «حتى أبد الدهر تيران وصنافير مصرية»، في إشارة إلى الجزيرتين اللتين يتهم ناشطون مصريون نظام السيسي بالتنازل عنهما للسعودية.