﻿انتشال 26 جثة من المدينة القديمة في الموصل

نينوى ـ «القدس العربي» ـ وكالات: انتشل الدفاع المدني في محافظة نينوى، أمس الإثنين، 26 جثة من تحت الأنقاض في المدينة القديمة من الموصل، مركز المحافظة شمالي العراق.

وقال النقيب في الدفاع المدني طارق أسعد، إن «فريق الدفاع وبالتعاون مع مديرية صحة نينوى انتشلوا 26 جثة جديدة أغلبها لأطفال ونساء، من تحت الأنقاض داخل منطقة الجامع الكبير وسط الموصل القديمة».

وأضاف أن «الجثث تم نقلها إلى الطب العدلي الشرعي في الموصل، ليتم التعرف على ذوي الضحايا من خلال البطاقات الشخصية التي بحوزتهم، وإعلان أسمائهم بالكامل». وخلال العام الماضي، شهد مركز المدينة التي تضم مئات آلاف المدنيين، اشتباكات عنيفة طوال 9 أشهر بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم «الدولة»، قبل أن يعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في يوليو/تموز 2017 استعادة الموصل.

وسبق أن أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، الشهر الماضي، أنها بدأت أعمال انتشال جثث مسلحي «الدولة» من تحت ركام المباني في الجانب الغربي من المدينة، وذلك بعد انتشالها جثث المدنيين هناك، وفق قولها.

والمنطقة القديمة في الموصل شهدت آخر المعارك بين القوات العراقية المدعومة من قبل التحالف الدولي من جهة و«الدولة» من جهة أخرى وتحولت معظمها إلى ركام.

واتهمت تقارير إعلامية، طيران التحالف الدولي بدفن آلاف المدنيين تحت أنقاض مباني الموصل نتيجة القصف الشديد والمكثف لاستهداف مسلحي «الدولة» الذين كانوا ينتشرون في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة.

وما تزال جثث القتلى تحت الأنقاض، رغم انتهاء الحرب قبل نحو 10 أشهر بهزيمة التنظيم أمام القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي.

في الموصل أيضاً، أعلن مصدر أمني مقتل رجل شرطة وإصابة خمس نساء إثر انفجار عبوة ناسفة في حي التحرير شرقي الموصل

وقال النقيب عمر فاروق من شرطة نينوى إن «انفجار عبوة ناسفة في سوق حي التحرير الشعبي شرق مدينة الموصل، وضعها مسلحون مجهولون، أسفر عن مقتل رجل شرطة واصابة خمس نساء بجروح متفاوتة».

وفي غضون ذلك، انهت قوات «الحشد الشعبي» والجيش، عملية تطهير 40 كم من عمق صحراء الحضر غربي مدينة الموصل.

وقال إعلام «الحشد الشعبي» في بيان له، إن «قوات اللواء 44 بالحشد الشعبي والفرقة 20 بالجيش، أنهت تطهير وتفتيش مساحة بعمق 40 كم في صحراء الحضر غربي الموصل»، مبيناً أن «القوات باشرت بمسك عدة نقاط في صحراء الحضر، فضلا عن انتشار القطعات فيها».

وأضاف: «عملية التفتيش مستمرة للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء».