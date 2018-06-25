﻿جهود أممية ودولية تتضافر في عيد الأب في بيروت

بيروت – «القدس العربي» : فيما كانت بيروت تعاني اختناقاً مرورياً مضافاً إلى الأزمة الدائمة، وذلك بسبب الإجراءات الأمنية المرافقة لزيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى لبنان، كان شارع آخر من المدينة يشهد إنتشاراً لافتاً لقوى الأمن.

في الطريق إلى «الجميزة» بحثاً عن مكان فعالية حملت عنوان «بعينيّ والدي – ألبومات عائلية حول النماذج الإيجابية للأبوة في لبنان»، كاد أفراد القوى الأمنية أن يتلاصقو، ولم يُعرف السبب. وكان التقدير عيد الموسيقى المقبل ليلاً على درج مار نقولا في الجميزة. ومع اكتشاف مكان «الألبومات العائلية» علمنا أن سفير السويد في الطريق للمشاركة إلى جانب مسؤولين من «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، ربما انتشر الأمن لأجلهم وحماية لهم.

عجيب حال بيروت التي تعلق دائما في عنق الزجاجة، لكن الأكثر عجباً هو البحث عن «الألبومات العائلية» التي دُعينا لمشاهدتها، و»اكتشاف النماذج الإيجابية للأبوة في لبنان» من خلالها.

في تلك المساحة الصغيرة المخصصة للمعرض بحثنا عن جديد يمكن التوقف عنده لكن… ظهر الأباء والأمهات يلهون مع أطفالهم في مساحات ربيعية خضراء، أو في مساحات قريبة من البحر. وهذا ليس بغير العادي فأقله أن يصطحب الأب أبناءه وزوجته في نزهة. وحده العراقي فوزي نعيم ظهر يكوي الملابس. يخبرنا بأنه ينفذ المهمة بناء لاتفاق مسبق عقده مع زوجته. وفي هذا بث لروح التعاون الطبيعي بين الأزواج، وليس للأبوة مظهرها الكبير. في الألبومات العائلية كان للأحفاد مكانة. الكاتب العراقي الكردستاني سليمان ألبا سليمان لاجىء في لبنان، وأحفاده في العراق ظهروا في ألبومات عائلية يهتمون بمكتبة جدهم ويحفظون تراثه وبخاصة جريدة طريق كردستان. ولأن الجد لاجىء في مسقط رأس جبران خليل جبران كانت الطفلة تقرأ كتاباً له، والجد فخور ومسرور. وهنا لم نجد الأبوة ولم نكتشفها بأي من نماذجها السلبي ولا الإيجابي.

صورة يافع يقف إلى جانب كرسي قيد الإنجاز وحدها قالت بأن أطفال اللاجئين في لبنان يعملون، وأحياناً بالأشغال الشاقة، رغم وجود كثيف لكافة هيئات الأمم المتحدة الخاصة بالطفولة في لبنان. كذلك برزت صور لأطفال تعساء في نظراتهم. أما «النماذج الإيجابية للأبوة في لبنان» فصدر بحقها مذكرة بحث وتحر.

جاء في الدعوة لحضور المعرض عشية عيد الأب ما يلي: (تنظم «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» وبرنامج منظمة «كير» للإستجابة للأزمة السورية معرضاً للصور العائلية حول النماذج الإيجابية للأبوة في لبنان، وذلك في إطار برنامج «هيئة الأمم المتحدة للمرأة «الإقليمي» رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين» المموّل من السويد. وقد وفّر «مركز بيروت للتصوير» تدريباً لمجموعة من الرجال اللبنانيين والسوريين والعراقيين فالتقطوا صوراً تقدم نماذج إيجابية للأبوة. تعبر كل صورة عن حكاية لافتة حول الأبوة والحياة العائلية).

في حيثيات هذا المشروع الممول من احدى هيئات الأمم المتحدة ومن السويد نعرف من الشاب العراقي نورمان عصام شابا اللاجىء مع زوجته وطفلته أن الدورة تضمنت تدريباً على التصوير لثلاثة أيام، إلى جانب سبعة أيام من المحاضرات تحت عناوين مختلفة تصب في خانة «الأبوة الناجحة». من تلك العناوين: اللجوء وأثره. اختلاف الثقافات. التربية اللاعنفية وغيرها.

سألنا كريم الحسامي، الذي سبق له العمل في «منظمة كير الدولية» وقدم تلك المحاضرات على مدار الأيام السبع: هل توقعت تغيراً في الأبوة بعدها؟ قال: لم نتوقع تغيراً كبيراً. إنما عدداً كبيراً اعترف بأنه بات أقرب من أطفاله، وأكثر ايجابية حيال عائلته.

وبما أن عدد المشاركين في الدورة بلغ 20 أباً من سكان برج حمود ومحيطها، و20 من طرابلس سألنا لماذا تلك الصور فقط؟ الجواب: لم يكن الجميع راغب بمشاركة في الصور. يقول كريم الحسامي. وأين اللاجئون من فلسطين؟ الجواب: شاركنا احدهم لأيام من الشمال ولم يعـد وقتـه يسـمح له بالمتـابعة.

بين زحمة سير بسبب مركيل وزحمة ضيوف بحثاً عن «الأبوة الإيجابية» في صورة يبقى كوكتيل الطعام أكثر جاذبية للبعض، ويبقى اللاجئون لقمة سائغة بين الدول والسياسات في لبنان. دول كبرى تشرد البشر من بيوتهم وبلدانهم، على مرأى ونظر الأمم المتحدة وموافقتها كما حدث في دمار العراق سنة 2003. معرض هنا أو طاولة عامرة هناك وضيوف بأناقة كاملة لا يلغي أن اللاجئين لا يزالون يائسين بائسين. وأن طبقة منتفعين لا حصر لها ولا عد تتقن لعبة العلاقات العامة تعيش رفاهية تحت عنوان خدمتهم وربما سعادتهم.

في كل الحالات كان الجمع مبتهجاً وكانت كلمات من سفير السويد ومن هيئة المرأة في الأمم المتحدة وسواها، وفلاشات تؤرخ تلك المشهدية.

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