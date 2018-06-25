﻿تعقيبا على رأي «القدس العربي»: هل يمكن قراءة خيبات العرب الرياضية سياسيا؟

الجمهور الرياضي

أستغرب إجماع العام والخاص أن رياضة كرة القدم هي الأكثر شعبية في العالم، فالمعيار المتخذ في هذا التقييم المغلوط أنها الأكثر مشاهدة، ولأن منافسات كأس العالم لكرة القدم تحظى بمتابعة مئات الملايين عبر العالم.

في السابق كانت شعبية نشاط رياضي تقاس بعدد المزاولين له ليس بعدد المغرمين بمشاهدته على شاشات التلفاز، فهل الذي لا يحرك ساكنا ولا يمارس أي تمرينات رياضية وكل ما يحسنه هو الجلوس لمشاهدة المباريات مع تدخين السجائر وانتقاد عطاء اللاعبين على أريكته يعتبر من الجمهور الرياضي؟

هشام. د

تبرير الهزائم

سوف تنتصر الفرق العربية عندما تنزع من قاموسها كلمة عربية، فالفرق يجب أن تسمى هكذا فريق مصر، المغرب، السعودية، تونس، وهكذا لست أدري لماذا تلصقون صفة العرب رغم أن هذه الفرق لا تمثل إلا الدول التي تنتمي إليها لا غير فهي حتى فيما بينها تتصارع وتحدث أزمات سياسية ليس على مستوى الفرق.

الملاحظة الثانية: الفرق، (العربية) المشاركة في المونديال كثيرة البكاء والنواح لأتفه الأسباب، فخسارة مصر كانت واضحة، والشيء نفسه بالنسبة للمغرب ومع ذلك رأينا تبرير الهزيمة بتحيز الحكام والمطالبة بشكل متكرر باللجوء إلى الفيديو بعد كل مخالفة هذا يقلل من احترام هذه الفرق ويصبح الأمر مشمئزا ومنفرا، ومع أن الفرق الأربعة لم تسجل الا هدفين فقط في 6 مقابلات مما يدل عن ضعف مبين إلا أن الإعلام العربي.

وهي سابقة الإحتفال بالهزيمة وتحويلها إلى انجاز رياضي في حين أن الانتصار يكون بالأهداف وليس بالنقاط فهذه كرة القدم وليست ملاكمة.

بلقاسم

متعة المشاهدة

الرياضة وكرة القدم خاصة تبقى محبوبة الشعوب عامة، لكن عندنا نحن العرب شيء آخر.

السياسي والكل ملهوف بها، اصبحت شعوب كلها مشغوفة هدا ما لا حظته عند (المغاربة، المصريون العرب جميعا….الحقيقة أنا كانت امنيتي في هذا المونديال أن تخسر جميع الفرق العربية الأربعة وتخرج من الدور الأول حتى نتمتع بالمونديال ونشاهد المتعة.

أحمد -الجزائر

مستوى الفرق

الحقيقة الثابتة : هذه هي مستويات الفرق العربية الحقيقة أمام فرق العالم، لا سياسة ولا اقتصاد أو غيرها لها تأثير في المباريات، وهل في البطولات الماضية تم تحقيق أكثر مما تم تحقيقه الآن باستثناء بطولة واحدة أو بطولتين تم الصعود لدور الـ16، الإعلام العربي له دور كبير حيث أن بعض الدول تعتبر الصعود لبطولة كأس العالم إنجازا كبيرا بحد ذاته، فانشغل الكل بهذا الإنجاز حتى وأثناء لعب المباريات في النهائيات.

محمد حاج

ثقافة الاستسلام

في اعتقادي المتواضع أن هزيمة الفرق العربية في مونديال موسكو وما سبقه من مونديالات سابقة ترجع بالدرجة الأولى إلى أن ثقافتي الهزيمة والاستسلام مترسختان لدى العرب حكاما ومحكومين وعلى كل الصعد وضمنها بطبيعة الحال الرياضة فالأنظمة العربية لا تسعى من خلال مشاركة فرقها الوطنية إلى انجازات تذكر لأنها تعلم جيدا أن ذلك مستحيل وحلم بعيد المنال بل كل ما تصبو إليه هو المشاركة وتلميع صورة الأنظمة باعتبار المشاركة انجازا عظيما يرجع الفضل فيه للسياسة الرياضية التي ينتهجها الحاكم بأمره، فيخطئ جدا من يفصل الرياضة عن السياسة ولنا أمثلة عدة في هذا المجال توضح ذلك التزاوج ومدى تأثير السياسة في الرياضة، ففي عام 1980 قاطعت البلدان الغربية الألعاب الأولمبية التي احتضنها الاتحاد السوفييتي السابق بسبب تدخله العسكري في أفغانستان.

وفي الآونة الأخيرة وقبيل المونديال الحالي أعلن المسؤولون البريطانيون وساندهم زملاؤهم الغربيون بعدم حضور حفل الافتتاح بسبب اتهام موسكو بمحاولة اغتيال العميل الروسي وابنته المقيمين في بريطانيا، أضف إلى ذلك التهديد الذي أطلقه دونالد ترامب ضد الدول التي ترفض التصويت لصالح بلاده للفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 مع كندا والمكسيك.

فالسياسة هي الطاعون الذي أضر بالرياضة ولوث هواءها وأفقدها رونقها وجمالها.

لا أخفي سرا إن قلت أن هناك العديد من العرب ممن كانوا يتمنون خسارة الفرق العربية بفعل المبالغة الكبيرة في تصوير هذه المشاركة وكأنها فتح مبين ونصر عظيم في عملية تخدير واضحة لإلهاء الشعوب عن أزماتها ومشاكلها ومعاناتها وكوارثها المتعاظمة والمتفاقمة. فلا عجب في هذه الانهزامات المنتظرة فهي نتائج طبيعية لأنظمة منهزمة وشعوب مستكينة وفاقدة للوعي.

بلحرمة محمد – المغرب

عملية سطو

النجاح في الرياضة لا يكون منفردا عن النجاح في ميادين أخرى فهو يعكس التطور في مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية، كرة القدم في العالم العربي منفصلة عن باقي مختلف النشاطات فبمجرد التأهل إلى تظاهرة قارية أو دولية حتى نجد هناك عملية سطو من طرف السياسيين على هذا الإنجاز والاستفادة منه لأغراض دعائية شخـصية.

نذكر على سبيل المثال كم من برلماني مغربي ومصري رافقوا الفريق إلى موسكو على حساب أموال الشعب هؤلاء لا نجدهم يتنقلون إلى الملاعب ولا يعرفون كرة القدم على الإطلاق فهم انتهازيون بدرجة امتياز، والغريب أنه في مثل هذه الحالات نجد التدخل في عمل المشرفين على كرة القدم لفرض أسماء معينة من طرف بعض أصحاب النفوذ وأغلبهم وزراء وحتى رؤساء دول.

هدى