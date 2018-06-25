﻿هشام جبر يَتوحَّد مع موسيقى شالز جونوه وسيزار فرانك

القاهرة – «القدس العربي»: احتفالا بعيد الموسيقى أقامت دار الأوبرا المصرية عدة أحتفالات على مدار الأيام الماضية، من بينها حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير بقيادة المايسترو هشام جبر وبمشاركة عازف التشيللو حسن معتز.

وقد أبدع الأوركسترا بقيادة جبر الذي توحد مع الموسيقى وتوحد معه الجمهور، الذي استمتع بشدة بباقة متنوعة من أشهر المؤلفات العالمية لكبار المؤلفين منها «افتتاحية الكرنفال الروماني مصنف 9 لـ «هيكتور برليوز»، سيمفونية في «سلم ري الصغير» لـ «سيزار فرانك» بالاضافة إلى كونشرتو التشيللو والاوركسترا في «سلم ري صغير» لـ ادوارد لالو».

المعروف أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر، باستضافة أمهر الموسيقيين المصريين والأجانب من المؤلفين والسوليست والقادة، كما نظم عددا من المهرجانات الناجحة منها اتجاهات عربية، بيتهوفن ومهرجان موسيقى القرن العشرين إلى جانب ورش العمل الدولية لقيادة الأوركسترا وتوالى عليه العديد من القادة العالميين، كما قام بالعديد من الجولات الفنية الناجحة التي طاف خلالها معظم دول العالم.

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