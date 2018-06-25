﻿تونس: وزير الداخلية المعزول يرفض حضور جلسة مساءلة أمام البرلمان

تونس – «القدس العربي»: رفض وزير الداخلية المعزول لطفي براهم حضور جلسة مساءلة في البرلمان، حيث فسّر بعض المراقبين هذا الأمر بأنه لا يرغب في لقاء خلفه غازي الجريبي، فيما نفى الناطق باسم الحكومة رسميا وجود «مخطط» لدى براهم للانقلاب على السلطة في البلاد، مشيراً إلى أنه لو صح هذا الأمر لتم اتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد الوزير المعزول.

وكانت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان وجهت دعوات لكل من الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق باسم الحكومة إياد الدهماني ووزير الداخلية المكلف غازي الجريبي فضلاً عن وزير الداخلية المعزول لطفي براهم للاستماع لهم حول ما تم تداوله في ما يتعلق بمحاوة «الانقلاب» والتعيينات الأمنية الأخيرة داخل وزارة الداخلية.

وأرسل براهم رسالة إلى المجلس، اعتذر فيها عن حضور جلسة الإستماع من دون توضيح الأسباب، فيما اعتبر مراقبون أن براهم لا يرغب بلقاء خلفه داخل البرلمان.

فيما أكد إياد الدهماني أن إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم جاءت إثر حدوث تقصير أمني كبير في حادثة غرق مركب للمهاجرين السريين في مدينة قرقنة، والتي تسببت بغرق وفقدان حوالي مئة شخص.

وأشار إلى أن الحكومة لم تتحدث عن وجود مخطط إنقلابي ولو بالتلميح، وفسر ذلك بقوله: «لو كان ذلك (صحيحا) لما كانت عقوبته الإقالة فقط. ولكانت العقوبة بشكل آخر (أشد)».

وكان موقع «موند أفريك» الفرنسي كشف عن اجتماع «سري» قال إنه جمع بين وزير الداخلية التونسي المعزول لطفي براهم، ورئيس المخابرات الإماراتي في جزيرة «جربة» جنوب شرق تونس، نهاية شهر أيار/مايو الماضي، لمناقشة سيناريو مشابه لـ«الانقلاب الطبي» الذي نفذه الرئيس السابق زين العابدين بن علي على الحبيب بورقيبة.

إلا أن براهم فنّد هذا الأمر نافياً لقاءه برئيس المخابرات الإماراتية في جزيرة جربة، كما أشار إلى أن زيارته للسعودية تمت بعلم رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيراً إلى أنه سيقاضي الموقع الفرنسي المذكور.