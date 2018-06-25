﻿عائلة المغني الوناس معطوب تطالب بفتح ملف قضيته من جديد

الجزائر – «القدس العربي»: مرت أمس الاثنين الذكرى العشرون لاغتيال المغني والمناضل الجزائري الوناس معطوب، الذي اغتيل حسب الرواية الرسمية من طرف مجموعة إرهابية تابعة للجماعة الإسلامية المسلحة، لكن عائلته لم تقبل طوال عقدين من الزمن هذه الرواية، معتبرة أن عملية الاغتيال تستحق تحقيقا قضائيا معمقا، لتحديد الأسباب التي أدت إلى اغتيال معطوب قبل الوصول إلى من دبر ونفذ عملية الاغتيال.

وتوافد الآلاف من المواطنين على المنزل العائلي للوناس معطوب في منطقة بني دوالة بولاية تيزي وزو (120 كيلومتراً شرق العاصمة) بمناسبة الذكرى العشرين لاغتياله، فالمنزل تحول منذ سنوات إلى متحف ومزار لعشاق الفنان، تعرض فيه صوره وألبوماته وذكرياته، فضلاً عن سيارة المرسيدس السوداء التي كان يقودها يوم الاغتيال، والتي مازالت الرصاصات التي اخترقت هيكلها الخارجي وحتى مقاعدها شاهدة على بشاعة عملية الاغتيال، وعلى عدد الطلقات التي وجهها القتلة إلى الضحية، الذي لم يتمكن من استخدام سلاحه في الدفاع عن نفسه، وحتى آثار الدم مازالت موجودة على مقاعد السيارة التي تحتفظ بها العائلة.

إحياء ذكرى اغتيال الوناس معطوب هذا العام يتزامن مع طلب تقدمت بها العائلة إلى القضاء من أجل إعادة فتح ملف القضية مجدداً، خاصة وأن العائلة ظلت منذ سنوات تطالب بإعادة التحقيق بشكل يسمح بتسليط كل الضوء على القضية، واستغلت فرصة التصريحات التي أطلقها المغني مولود زدك قبل أيام بشأن وصوله إلى مكان الاغتيال عشر دقائق فقط بعد سقوط الوناس معطوب، من أجل المطالبة بإعادة فتح الملف، مبررة ذلك بظهور معلومات جديدة.

وقالت مليكة معطوب شقيقة الفنان الوناس معطوب في تصريحات إن القضية بالنسبة إليها لم تغلق أبداً، لأنها لم تقتنع يوما بالرواية الرسمية، لأن التحقيق في اغتيال شقيقها كان سياسيا أكثر منه قضائيا وقانونيا، كيف لا والإعلان عن أسماء المسؤولين والمتورطين في اغتيال معطوب تم الإعلان عنهم بعد عشر دقائق فقط من سقوطه قتيلاً، وذلك من طرف مسؤولين سياسيين آنذاك. واعتبرت أن تصريحات المغني مولود زدك الذي قال قبل أيام إنه وصل إلى مكان الاغتيال دقائق فقط بعد سقوط معطوب برصاصات قاتليه فرصة لمطالبة القضاء بإعادة فتح الملف، وتحديد المسؤوليات، لأن هناك حقيقة غائبة ومغيبة، والرواية الرسمية التي تمت صياغتها على عجل لم تكشف عن الأسباب الحقيقية الواقفة وراء اغتيال الوناس معطوب، والجهات التي دبرت عملية الاغتيال، قبل الوصول إلى المنفذين الذين كانوا أداة الجريمة، موضحة أن عشرين سنة مرت ويمكن أن تمر عشرون سنة أخرى، لكن الحقيقة في النهاية ستسطع. وشددت مليكة معطوب على أنه من الضروري إجراء خبرة باليستية وإعادة تشكيل الوقائع من أجل معرفة ماذا جرى بالضبط في ذلك اليوم، موضحة أنه لا يمكن الحديث عن قضية معطوب من دون أن نقول إن القضاء آنذاك لم يقم بعمله، فالملف فارغ، وأن اغتيال معطوب تم تسييره سياسيا وليس قانونيا، وأن العائلة تنتظر من المنظمات الحقوقية، والشخصيات الثقافية والسياسية ونواب البرلمان لممارسة ضغط على القضاء لإعادة فتح الملف، لأن قضية معطوب ليست قضية العائلة فقط، وإنما قضية كل الجزائريين. وذكرت أن هناك من يتهمونها بتكرار الكلام نفسه منذ عشرين عاما، وسبب ذلك أن لا شيء تم القيام به طوال السنوات السابقة، وأنه حق العائلة مثلما هو حق لكل الجزائريين معرفة ما جرى بالضبط في ذلك اليوم، بعيداً عن الحسابات السياسية والتهم الجاهزة والمذنبين الذين تم الإعلان عنهم سياسيا، من دون أي تحقيق حقيقي، بدليل أن الملف فارغ. واعتبرت أن المعركة الأخرى هي تعريف كل مناطق الجزائر بتراث الوناس معطوب وفلسفته، لأن المناطق التي لا يتكلم سكانها الأمازيغية مازال فنه مجهولا وغير معروف بالنسبة إليهم، حتى وإن كان جميع الجزائريين يعرفونه كثائر ومناضل، وأنه يجب بذل جهد للتعريف بفلسفته، وماذا كان يقول في أغانيه، والقيم التي ناضل بفنه من أجلها، ومواقفه التي اغتيل بسببها، فضلاً عن الجانب الموسيقي الذي يبقى مجهولا بالنسبة للكثيرين، رغم أنه قدم الكثير من الأعمال وعرف كيف يأخذ من طبوع أخرى مثل الشعبي والحوزي والأندلسي ويمزجها بالطابع القبائلي، وهو خليط نتجت عنه أغان تعتبر تحف فنية.