انتخابات حساسة في ست ولايات أمريكية الثلاثاء

واشنطن – “القدس العربي” – رائد صالحة

يتوجه الناخبون الأمريكيون في ست ولايات إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، لاختيار المرشحين في سباقات حساسة قبيل الانتخابات النصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويتنافس مرشحان من أصول أفريقية على منصب حاكم ولاية ميرلاند في حين تبدو حظوظ أول رجل مثلي الجنس قوية للغاية في الحصول على مقعد في مجلس الشيوخ في هذه الانتخابات التي ستجري في ولايات كولورادو، وميرلاند، ونيويورك، وأوكلاهوما، ويوتا، وساوث كارولاينا.

وتوقع المراقبون فوزا سهلا للمرشح الرئاسي السابق، ميت رامني، في انتخابات ولاية يوتا الهادفة لإشغال المنصب الذى تركه السيناتور المتقاعد أورين هاتش.

وتعتبر هذه الانتخابات مهمة جدا بالنسبة لرامني الذى يتطلع إلى إعادة بدء مسيرته السياسية وهو في عمر الـ71.

وسيختار الناخبون في ولاية نيويورك المرشحيين الحزبيين في السباقات الفيدرالية رغم أنه يتعين عليهم الانتظار حتى سبتمبر/أيلول لترشيح العديد من المرشحين على مستوى الولاية. ويرى الديمقراطيون فرصة، هذا العام، للاستيلاء على أربع مناطق يحتلها الجمهوريون.

وفاز اثنان فقط من الأمريكيين من أصول أفريقية في تاريخ الولايات المتحدة في منصب الحاكم ولكن ولاية ماريلاند ستشهد تنافسا استثنائيا على منصب الحاكم من مرشحين من أصول أفريقية هما رشرنكر بيكر، المدير التنفيذي لمقاطعة ( برنس جورج )، وبن جيلوس، الرئيس السابق للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين.

وحصل رجل الأعمال جون وارن على دعم من الجمهوريين ضد الحاكم هنري ماكماستر في الانتخابات التمهيدية لولاية ساوث كارولاينا ولكن الأخير حصل على دعم استثنائي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما أدى إلى توقعات متضاربة بالنسبة للنتائج.

وأنفق ديفيد ترون حتى الآن أكثر من 23 مليون دولارفي محاولة للفوز بمقعد في الكونغرس ولكن، وفقا للعديد من المراقبين، فإنه ليس بحاجة لإنفاق الكثير من الأموال، يوم الثلاثاء، للتغلب على السيناتور روجر مانو وممثل الولاية ديل أرونا ميلرفي الانتخابات التمهيية للديمقراطيين.