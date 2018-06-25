﻿المجموعة الرابعة: المنتخب الأرجنتيني مطالب بالفوز في مباراته الحاسمة أمام نيجيريا

كازان (روسيا) – د ب أ: لم يتبق لدى المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي ، سوى فرصة ضعيفة لتفادي الإخفاق والخروج من الدور الأول في بطولة كأس العالم.

وكان المنتخب الأرجنتيني ، وصيف بطل مونديال 2014 والذي كان مرشحا بقوة للقب النسخة الحالية ، قد تعرض لكبوة في بداية المشوار بتعادل مفاجئ أمام نظيرة الأيسلندي 1 / 1 ثم تعرض لهزيمة ثقيلة في المباراة الثانية وخسر أمام نظيره الكرواتي صفر / 3 .

ولا يزال المنتخب الأرجنتيني يمتلك فرصة ، ضعيفة ، في تجاوز الدور الأول ، تعتمد على نتائج الجولة الثالثة الأخيرةمن مباريات المجموعة الرابعة ، والتي تشهد لقاء الأرجنتين مع نيجيريا على ملعب «كريستوفسكي» في سان بطرسبرج تزامنا مع مباراة كرواتيا مع أيسلندا على ملعب «روستوف أرينا».

وحسم المنتخب الكرواتي تأهله بالفعل حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد ست نقاط ويليه المنتخب النيجيري في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط والمنتخبان الأيسلندي والأرجنتيني برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويحتاج المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز في المباراة إلى جانب فوز كرواتيا على أيسلندا أو تعادلهما، من أجل انتزاع المركز الثاني والتأهل برفقة كرواتيا لدور الستة عشر. ووجهت موجه من الانتقادات من قبل الجماهير ووسائل الإعلام الأرجنتينية ضد المنتخب ومدربه سامباولي، حتى ذكرت بعض التقارير أن اللاعبين هم من سيضعوا التشكيلة للمباراة بدلا من سامباولي.

وتبدو مهمة المنتخب الأرجنتيني صعبة في مواجهة نظيره النيجيري الذي قدم أداء قويا في مواجهة أيسلندا، خاصة وأن الفريق الأرجنتيني لم يقدم مستويات مقنعة خلال المباراتين الأوليين ولم يبد من الجوانب الإيجابية سوى القليل، علما بأنه كان قد تأهل إلى المونديال بشق الأنفس مدينا بفضل كبير لثلاثية النجم ميسي في التصفيات.