﻿إينوي لاعب وسط اليابان يشعر بالإحباط رغم التألق أمام السنغال

سمارا (روسيا) – رويترز : يشعر تاكاشي إينوي لاعب وسط اليابان بالإحباط بعد التعادل 2-2 مع السنغال رغم أنه قدم عرضا رائعا وسجل هدفا وساهم في هدف آخر في كأس العالم لكرة القدم الأحد الماضي.

وكان إينوي، الذي انتقل إلى ريال بيتيس مطلع يونيو حزيران، من أبرز لاعبي اليابان في كأس العالم وصنع خطورة كبيرة خلال مباراة المجموعة الثامنة.

وسجل إينوي هدف التعادل الأول بتسديدة متقنة من داخل المنطقة وصنع الهدف الثاني لزميله البديل كيسوكي هوندا قبل 12 دقيقة من النهاية كما سدد كرة ارتدت من العارضة.ورغم العرض القوي أكد إينوي شعوره بالإحباط بسبب الإخفاق في الخروج بالفوز.

وألقى إينوي، الذي سجل هدفين في بطولة ودية أمام باراجواي قبل كأس العالم، باللوم على نفسه في الهدف الثاني للسنغال.

وقال «هدف المنافس الثاني جاء بسبب خطأ في الرقابة. يجب أن أتحلى بتركيز أكبر».

وستختتم اليابان، التي حصدت أربع نقاط من أول جولتين، مشوارها في المجموعة أمام بولندا يوم الخميس المقبل وستضمن التأهل لدور الستة عشر لو خرجت بالانتصار.

وعلى صعيد آخر كانت السنغال تأمل في الانتصار على اليابان لكن بعد التعادل 2-2 أدرك المنتخب الأفريقي أنه عانى أمام تحركات المنافس المتواصلة وقدرته الفنية العالية.

وتقدمت السنغال، التي فازت على بولندا في الجولة الافتتاحية، مرتين قبل أن تتعادل اليابان ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الثامنة.

وقال ألفريد ندياي لاعب وسط السنغال «المشكلة كانت في كثرة التحركات من الجانب الياباني. لعبنا خلال فترات بشكل أفضل من أدائنا أمام بولندا».