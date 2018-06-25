﻿شمايكل الإبن يكرر تجربة والده أمام فرنسا في كأس العالم

موسكو – رويترز : قال بيتر شمايكل حارس مرمى الدنمرك السابق لإبنه وخليفته في حراسة مرمى منتخب بلاده كاسبر إن عليه الحفاظ على فرص تأهل بلاده عندما تواجه الدنمرك منتخب فرنسا في وقت لاحق اليوم في ختام دور المجموعات بكأس العالم في تكرار ملفت لسيناريو حدث قبل 20 عاما.

وكتب شمايكل الأب حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق على تويتر «في مثل هذا اليوم قبل 20 عاما لعبت مع الدنمرك في مواجهة فرنسا في ختام دور المجموعات في كأس العالم وكانت فرص التأهل للدور التالي بين أيدينا».

وكتب معلقا على عدة صور تجمعه مع ابنه اليوم سيتكرر الموقف لأن الدنمرك تمر بالظروف نفسها التي حدثت في نسخة 1998».

وفي مصادفة غريبة أوقعت القرعة في ذلك الوقت الدنمرك في المجموعة الثالثة مع فرنسا صاحبة الأرض في دور المجموعات. وبعد مباراتين في المجموعة كانت فرنسا قد تأهلت بالفعل للدور التالي برصيد ست نقاط بينما كانت الدنمرك في المركز الثاني برصيد أربع نقاط وتحتاج للتعادل لضمان التأهل وهو الموقف نفسه للمنتخبين في نسخة العام الحالي من البطولة.

ويشبه شمايكل الابن، الذي يلعب في صفوف ليستر سيتي، أبيه من عدة نواح منها الشكل والصوت والأداء في الملعب.

لكن كاسبر لا يرغب في تكرار ما حدث في تلك المواجهة حين أخفق والده في التصدي لركلة جزاء في فوز فرنسا 2-1. لكن الدنمرك تأهلت مستفيدة من إهدار منتخب جنوب افريقيا فرصته في التأهل بالتعادل مع السعودية.

وفي نسخة هذا العام فإن استراليا هي التي تملك نقطة واحدة وتحتاج للفوز على بيرو التي تتذيل الترتيب بدون نقاط على أمل أن تفوز فرنسا على الدنمرك وتتفوق استراليا على الدنمرك بفارق الأهداف.