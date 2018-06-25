﻿المجموعة الثالثة: أستراليا تتطلع للفوز على بيرو للتأهل إلى الدور الثاني

كازان (روسيا) – د ب أ: لا يزال المنتخب الأسترالي يمتلك فرصة التأهل إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس العالم 2018 ، لكن المهمة تبدو صعبة، خاصة وأن مصيره لم يعد بيده حيث لن يحسم فقط عبر نتيجة مباراته أمام بيرو المقررة في وقت لاحق اليوم على ملعب استاد «فيشت» الأولمبي في سوتشي.

وقبل الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويليه منتخب بيرو في المركز الرابع بدون رصيد وقد تأكد خروجه من الدور الأول.

وسيحسم مصير منتخب أستراليا عبر نتيجة مباراته أمام بيرو وكذلك من خلال المباراة الأخرى بالمجموعة المقررة في وقت لاحق اليوم على ملعب «لوجنيكي» في العاصمة موسكو بين المنتخب الفرنسي، المتصدر برصيد ست نقاط والذي حسم التأهل بالفعل، وونظيره الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط والذي ييحتاج إلى التعادل فقط للتأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في سوتشي.

وتتمثل الفرصة الوحيدة لتأهل أستراليا، في فوزها على بيرو إلى جانب هزيمة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفرنسي ، مع تحقق فارق الأهداف المطلوب كي تنتزع أستراليا المركز الثاني.

وأبدى المدافع الأسترالي مارك ميليجان ثقة في المنتخب الفرنسي، قائلا «لا أعتقد أن اي منتخب في كاس العالم سيخوض مباراة بهدف غير الفوز». وأضاف «المنتخب الفرنسي يتمتع بإمكانيات عالية في صفوفه… الأمر ليس بأيدينا فقط ، ولكن ما نثق به هو أن المنتخب الفرنسي سيخوض المباراة من أجل الفوز بالتأكيد».

وفي حال حالفه الحظ ، سيبدو المنتخب الأسترالي جديرا بالتأهل ، حيث قدم مستويات قوية في المباراة الأولى أمام نظيره الفرنسي قبل أن تحسم المباراة بهدف النيران الصديقة لصالح فرنسا 2 / 1 في الدقيقة 81 من المباراة.