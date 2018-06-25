﻿المجموعة الأولى: الأخضر السعودي يصدم نظيره المصري في مباراة مثيرة في نهاية مشواريهما في مونديال روسيا

فولجوجراد(روسيا) – د ب أ: وجه المنتخب السعودي ضربة موجعة لنظيره المصري وتغلب عليه 2 / 1 إثر هدف في الوقت القاتل من مباراتهما أمس الاثنين في ختام مشوار الفريقين في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة في روسيا.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 / 1 لكن الأخضر السعودي انتزع الفوز بهدف سجله سالم الدوسري في الثواني الأخيرة على ملعب «فولجوجراد أرينا» الذي احتضن لقاء الفريقين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ، والتي تأهل منها بالفعل منتخبا روسيا وأوروجواي.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنكليزي التسجيل لمنتخب الفراعنة في الدقيقة 22 ثم أدرك سلمان الفرج التعادل للسعودية من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد أن تصدى الحارس المصري عصام الحضري لضربة جزاء أخرى سددها فهد المولد في الدقيقة 39 .

وقبل لحظات من إطلاق الحكم صافرة النهاية، سجل سالم الدوسري هدف الفوز للمنتخب السعودي.

وتألق حارس المرمى المصري المخضرم عصام الحضري في التصدي لأكثر من كرة خطيرة إلى جانب ضربة جزاء المولد.

وكانت نتيجة مباراة اليوم بمثابة تحصيل حاصل بعد أن حسم خروج الفريقين من الدور الأول إثر خسارة المنتخب السعودي أمام روسيا صفر / 5 وأوروجواي صفر / 1 وخسارة المنتخب المصري أمام أوروجواي صفر / 1 وأمام روسيا 1 / 3 ، وتمثل الهدف من المباراة في تفادي الهزيمة الثالثة وكتابة نهاية إيجابية قبل وداع ملاعب المونديال الروسي.

وتفوق المنتخب السعودي نسبيا في الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي في أغلب فترات الشوط الأول لكنه عانى من تماسك الدفاع المصري ولم ينجح في تهديد المرمى سوى في الدقيقة 38 عن طريق سلمان الفرج قبل أن يحصل على ضربتي جزاء سجل من ثانيهما في اللحظات الأخيرة من الشوط.

وضغط المنتخب المصري بقوة لدقائق أملا في خطف هدف الفوز وهدد مرمى الأخضر بالفعل ، لكن الكلمة الأخيرة كانت للمنتخب السعودي الذي صدم نظيره المصري بهدف في اللحظات الأخيرة سجله سالم الدوسري وسط ارتباك في منطقة الجزاء ، لينتهي اللقاء بفوز السعودية على مصر 2 / 1 .