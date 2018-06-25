﻿سفير إفريقي في الرباط يبتر إصبع موظف استعمل سيارته

الرباط ـ «القدس العربي»: أقدم سفير إفريقي في الرباط على بتر أصبع أحد موظفي السفارة عقاباً له على استعمال سيارة السفير لأغراض شخصية.

وقال موقع «دو بوانت» الغامبي أن سفير غامبيا في الرباط، أقدم الاسبوع الماضي، على بتر أصبع مدير البروتوكول الذي يشتغل في السفارة، مما أجبر الرئيس الغامبي على استدعاء سفيره على عجل للاستماع إليه من طرف وزارة الخارجية.

وأوضح المصدر أن عراكاً بالأيدي نشب بين السفير الحسن إس تي جامع ومدير البروتوكول باكاري جارجو، بعد استعماله سيارة السفير لأغراض شخصية وإن باكاري استغل انشغال السفير ليقوم بنزهة بسيارته في العاصمة الرباط، مما أغضب السفير الذي انتظره لوقت طويل، وبمجرد عودته نشب شجار بينهما بالأيدي انتهى ببتر أصبع باكاري جارجو.

وقال إن أصداء هذا الحادث هزت الدبلوماسية الغامبية، ما أدى إلى تدخل رئيس البلاد، واستدعاء السفير على عجل حتى يقدم روايته للأحداث، علماً أن السفير الحسن اس تي جامع، لم يطل بعد مقامه في الرباط، حيث تم اعتماده في المغرب في كانون الثاني/ يناير الماضي فقط.