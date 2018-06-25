﻿فرق إنقاذ تحاول إخراج 12 فتى عالقين في مغارة

بانكوك ـ أ ف ب: تعمل فرق الإنقاذ في شمال تايلند على إخراج 12 فتى عالقين مع مدرّبهم الرياضي في مغارة.

وصباح الاثنين، تمكّن المنقذون من بلوغ حجرة واسعة في المغارة، حسب مسؤول في السلطات المحلية في منطقة شيانغ راي المحاذية للحدود مع لاوس.

وقال: «نعتقد أنهم في مكان ما من هذا الجزء من المغارة» التي تمتد ثلاثة كيلومترات أبعد من ذلك.

وكان الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين الحادية عشرة والسادسة عشرة مع مدرّبهم لكرة القدم يجولون في المغارة، وقد فقد أثرهم فيها السبت.

وأضاف المسؤول: «لم يأكلوا شيئاً منذ السبت، علينا أن نطعمهم ونسقيهم». وكانت والدة أحد الفتيان أبلغت السلطات بأن ابنها لم يعد منذ مساء السبت حين كان في تدريب لكرة القدم.