﻿اعتقال جميع عناصر الشرطة… في منطقة مكسيكية

مكسيكوـ أ ف ب: أوقفت السلطات المكسيكية جميع عناصر الشرطة في منطقة أوكامبو وسط البلاد حيث اغتيل هذا الاسبوع مرشح لرئاسة البلدية، وجردتهم من سلاحهم لإجراء تحقيق داخلي.

وأفادت مديرية الأمن في ولاية ميتشواكان في وسط غرب المكسيك حيث تقع أوكامبو أن «الجميع يخضعون للاستجواب للانتقال حسب الأصول المتبعة قانونيا إلى تحقيق بشأن الضلوع في انتهاكات للقواعد الوظيفية». وقتل المرشح للانتخابات البلدية فرناندو انخيليس الخميس بالرصاص في عز الحملة الانتخابية. ونقل الشرطيون إلى وحدة داخلية في مديرية الأمن التي لم توضح ما إذا كان توقيف الشرطيين متصلاً باغتيال المرشح.

ومنذ انطلاق الحملة للانتخابات العامة المزمع إجراؤها في المكسيك في الأول من تموز/يوليو قتل أكثر من مئة مسؤول ومرشح وسياسي.

وتعاني المكسيك تفشياً في العنف المتصل بعصابات الجريمة المنظمة، مع 25 ألفاً و339 جريمة قتل في 2017.