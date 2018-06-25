﻿القبض على سائق فرنسي كان يقود سيارته بسرعة 265 كيلرمتراً في الساعة

ليل (فرنسا) ـ أ ف ب: أوقفت الشرطة الفرنسية سائقا بريطانيا كان يقود سيارته بسرعة 265 كيلومتراً في الساعة قرب مرفأ كاليه شمال البلاد، حسب ما أعلنت السلطات المحلية. وأوضح المصدر أن ما مجموعه ستة أشخاص من مجموعة سائقين تجاوزوا بفارق كبير حدّ السرعة المسموح به، بسرعات بين 180 كيلومتراً في الساعة و265.

ويشارك هؤلاء السائقين في سباق خاص للسيارات ينطلق من بريطانيا وينتهي في إيطاليا.

وقد سحبت تراخيص القيادة من أربعة منهم.

ويشارك في سباق الرالي هذا أكثر من مئة سائق من بريطانيا.