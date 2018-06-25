﻿قضية «الأطفال المسروقين» في اسبانيا… أمام المحكمة اليوم

مدريد ـ أ ف ب: يمثل طبيب ثمانيني أمام القضاء الإسباني اليوم الثلاثاء في مدريد ليكون أول الجالسين في قفص الاتهام في قضية شبكات «سرقة الأطفال» التي طاولت آلاف العائلات في البلاد خلال حكم الديكتاتور الراحل فرانكو. وكانت السلطات آنذاك تسجّل هؤلاء الأطفال الضحايا على أنهم ولدوا أمواتاً، ثم تعهد تربيتهم إلى عائلات غير عائلاتهم.

وكان طبيب التوليد إدواردو فيلا البالغ من العمر اليوم 85 عاما من الأطباء المشاركين في هذه الأفعال، وهو قدّم طفلة «كهدية» في حزيران/يونيو من عام 1969 وسجّلها على اسم العائلة الجديدة، حسب الوثائق القضائية.

وأصبحت هذه الطفلة، إيناس مادريغال، في التاسعة والأربعين من عمرها اليوم، وهي التي رفعت القضية أمام المحاكم. وروت أنها أدركت لدى بلوغها سنّ الرشد أنها متبنّاة، وذلك إثر حديث مع الأم المتبنّية.

وفي عام 2010 قرأت مقالاً صحافياً عن سرقة الأطفال وعرفت العيادة التي ولدت فيها. وقد أقفلت هذه العيادة في عام 1982 بعدما كانت من مراكز التجارة بالأطفال حديثي الولادة في الستينيات والسبعينيات.

ظهرت هذه التجارة في إسبانيا بعد الحرب الأهلية في ظلّ حكم فرانكو، ويُعتقد أنها طاولت عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الأطفال، حسب المنظمات المعنية بهذه القضية.

وتقول إيناس: «كنت أسأل الله ألا أكون واحدة من هؤلاء الأطفال». لكنها أدركت أنها فعلاً واحدة منهم، وبدأت رحلة البحث التي أسفرت عن عثورها على وثيقة ولادتها الأصلية المزوّرة، ووجدتها تحمل توقيع الطبيب فيلا.

وبهذا أصبح الطبيب أول من يُحاكم في هذا النوع من القضايا، وهو متهم تحديداً بالتزوير والتبنّي غير الشرعي. ولم يشأ محاميه الإدلاء بأي تعليق.

وكانت الأم المتبنّية لإيناس تقول قبل وفاتها إن الطبيب طلب منها أن تدعي أنها حامل، وألا تأخذ الطفلة إلى أي طبيب آخر في حال مرضت، كي لا ينكشف الأمر.

وتقول المنظمات الناشطة في هذه القضية إن ما لا يقلّ عن ألفي دعوى قضائية مماثلة رفعت للمحاكم، لكنّ أياً منها لم تصل إلى خواتيمها بداعي عدم وجود أدلة كافية، أو لمرور الزمن، حسب سولداد لوك رئيسة جمعية «كلّ الأطفال المسروقين أطفالي». وبدأت ظاهرة سرقة الأطفال في زمن فرانكو (1939-1975) وكان هدفها أولاً معاقبة المعارضين المتهمين بمناصرة الشيوعية.

بعد ذلك اتّسعت الظاهرة لتشمل أطفالاً ولدوا من غير زواج، أو ولدوا لعائلات فقيرة.. وكانت عائلات نافذة تتبنّاهم. واستمرّت هذه الظاهرة بعد وفاة فرانكو «لأسباب اقتصادية بحتة» حسب لوك، وحتى العام 1987 على الأقل.

وتقول «إنها محاكمة يمكن أن تفتح الباب لقضايا أخرى ومحاكمات أخرى».

ولا تخوض إيناس مادريغال هذه المواجهة القضائية لدوافع شخصية فقط، بل لأن هذه القضايا تطاول الكثيرين غيرها. وتقول: «سيكون الإنجاز الأكبر في حياتي» إن تحقق النصر القضائي.

وهي ما زالت إلى اليوم لا تعرف من هي أمها الحقيقية، وفي أي ظروف انتزعت من حضنها.