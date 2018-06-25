﻿رئيس بلدية جزائرية يمنع التجول بـ«الشورت»… ويهدد المخالفين بالمتابعة القضائية

الجزائر ـ «القدس العربي»: تداولت مواقع إخبارية وصفحات الكترونية جزائرية أمس وثيقة رسمية غريبة موقعة من رئيس المجلس الشعبي لبلدية «العوانة» التابعة لمدينة جيجل ( 400 كيلومتر شرق العاصمة) الذي قرر بموجبها منع التجول بتبان ( سروال قصير) «شورت» في أنحاء المدينة وفي التجمعات السكنية وداخل المؤسسات والإدارات، مؤكداً أن أي مخالفة لهذه التعليمة تعرض صاحبها لعقوبات.

القرار الصادر عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية العوانة تقول المادة الأولى منه:» يمنع التجول بالتبان داخل المدينة، وعبر التجمعات السكنية الحضرية، وكذا المؤسسات والإدارات العامة طيلة موسم الاصطياف 2018»، أما المادة الثانية فتنص على أن» كل مخالفة لمحتوى أحكام القرار تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها طبقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال» فيما تنص المادة الثالثة على «تكليف الأمين العام للبلدية وعميد الشرطة رئيس أمن دائرة العوانة، وقائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في ما يخص تنفيذ محتوى هذا القرار، الذي سينشر بمدونة العقود الإدارية».

وتضمن إحالة إلى عدة قوانين ( لا علاقة لها بالأمر) مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وفي الأخير أضاف إليهم ما سمّاه «ضرورة الالتزام بالجانب الأخلاقي والحفاظ على الآداب العامة والنظام العام خلال صيف 2018». كما أكد أن القرار جاء باقتراح من الأمين العام للبلدية، ومن يقول الأمين العام يقول السلطة التنفيذية، أي أن الأمر يسأل عنه رئيس الدائرة والوالي ثم وزير الداخلية!

ورغم أن السلطات الرسمية لم تعلق بعد على القرار، وما إذا كانت الوثيقة صحيحة، إلا أن نشرها في صحيفة «النصر» ( الحكومية) يؤكد أنها غير مزورة.

وأثار تداول القــــرار الصادر عن رئيس بلدية العوانة استغراب الكثـــير من الجزائريين، الذين اعتبروا مثل هذه الممارسات إعادة فتح لباب التطرف والتدخل في خصوصيات الناس بدعوى الحفاظ على الآداب العامة، معتــــبرين أن المصيبــــة هـــي صدور قرار مماثل عن هيــئة منتخبة، ويحمل ختم الدولة الجزائرية، فضلاً عن السياحة التي يصعب التفكير في تطويرها مادام هناك فكر مثل هذا لا يسيطر فقط على عقول العامة، بل على تفكير المسؤولين، الذين يفترض أن لهم مهاماً أخرى أكثر أهمية غير التدخل في لبس الناس.