الاعلام السوري الرسمي: صاروخين “إسرائيليين” سقطا قرب مطار دمشق الدولي

دمشق: أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فجر الثلاثاء أن صاروخين “إسرائيليين” سقطا قرب مطار دمشق الدولي، من دون إضافة أي تفاصيل.

وأوردت سانا في خبر عاجل “سقوط صاروخين إسرائيليين في محيط مطار دمشق الدولي” في جنوب شرق العاصمة، من دون أن توضح طبيعة الموقع المستهدف ولا ما اذا كان القصف قد تسبب بأي خسائر بشرية او مادية.

من جهته قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “الصاروخين الاسرائيليين استهدفا مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني قرب المطار”، مشيراً الى ان “القصف لم يسفر عن انفجارات ضخمة”.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله في سوريا، وقد طال القصف مرات عدة مواقع قرب مطار دمشق الدولي. ومؤخرا استهدف القصف الاسرائيلي مواقع يوجد فيها ايرانيون.

وفي 17 حزيران/ يونيو الحالي، استهدفت ضربات جوية مواقع عسكرية قرب الحدود السورية العراقية في شرق البلاد، واسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين العراقيين الذين يقاتلون إلى جانب القوات السورية الحكومية. وقال مسؤول أمريكي وقتها إن واشنطن تعتقد أن إسرائيل المسؤولة عن تلك الضربات.

ويقاتل حزب الله، المدعوم من إيران، منذ العام2013 بشكل علني الى جانب الجيش السوري وقد ساهم في تغيير المعادلة على الارض لصالح النظام على جبهات عدة.

ولطالما كررت إسرائيل أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ولا تزال سوريا وإسرائيل رسمياً في حالة حرب رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئا بالمجمل طوال عقود حتى اندلاع النزاع في العام 2011. (أ ف ب)