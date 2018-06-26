إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال شمالي الضفة- (فيديو)

رام الله: أصيب 18 فلسطينيا بجروح، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. في بيان – اطلعت عليه الأناضول، أن طواقمها تعاملت مع إصابة واحدة بالرصاص الحي في الكتف، و17 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بجانب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وذكر شهود عيان، أن مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال، اندلعت في محيط قبر يوسف، تزامنا مع اقتحام مستوطنين للقبر، لأداء طقوس دينية.

وأشاروا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين خلال المواجهات.

ويوجد مقام “قبر يوسف” في الطرف الشرقي من نابلس، ويعتبره اليهود مقاما مقدسا منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967. وبحسب المعتقدات اليهودية، فإن عظام النبي يوسف بن يعقوب أحضرت من مصر، ودفنت في هذا المكان.

لكن عددا من علماء الآثار نفوا صدق الرواية الإسرائيلية، قائلين إن عمر المقام لا يتجاوز بضعة قرون، وإنه ضريح لشيخ مسلم اسمه يوسف دويكات. (الأناضول)