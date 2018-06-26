أكبر حزب إسلامي في الجزائر: فوز أردوغان انتصار للمسلمين والقضية الفلسطينية

الجزائر: قالت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، مساء الإثنين، إن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزبه “العدالة والتنمية” بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، “انتصار للأمة الإسلامية وللقضية الفلسطينية”.

جاء ذلك في رسالة تهنئة أرسلها رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، للرئيس التركي، واطلعت عليها الأناضول.

وقال مقري، في رسالته، إنه “يسرني باسمي وباسم جميع إطارات ومناضلي حركة مجتمع السلم أن أتوجه إليكم بأسمى عبارات التهاني والتبريك على النجاح المميز والمستحق الذي تحصلتم عليه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وتابع: “اعتبر فوزكم فوزاً للأمة الإسلامية، ولكل عشاق الحرية والعدالة في العالم وللمكافحين ضد الظلم والعدوان في هذه الأرض، كما أنه انتصار لقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وأعرب مقري عن أمله أن يكون نجاح أردوغان وحزبه “نموذجاً يقتدى به في عالمنا العربي والإسلامي”.

وأمس الأحد، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، نحو 88 بالمائة، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح “تحالف الشعب” للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.64 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” 53.66 بالمائة من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب “الشعب الجمهوري” و”إيي” و”السعادة” على 33.94 بالمائة من الأصوات (189مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 بالمائة (67 مقعدًا). (الأناضول)