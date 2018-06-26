باندا عملاقة قد تكون حبلى في حديقة الحيوانات في واشنطن

واشنطن: قال مسؤولون في حديقة الحيوانات الوطنية التابعة لمعهد سميثسونيان يوم الاثنين إن واحدة من حيوانات الباندا التي تعيش في العاصمة الأمريكية واشنطن قد تكون حبلى، لكنهم حذروا محبي الحيوانات الثديية الصوفية بلونيها الأبيض والأسود من أن الحمل لم يتأكد بعد.

وقالت متحدثة باسم حديقة الحيوان يوم الاثنين إن الباندا مي شيانغ العملاقة التي جرى تلقيحها صناعيا في أول مارس آذار تبدي علامات على الحمل لكن تلك العلامات تتطابق أيضا مع تغيرات هرمونية وسلوكية للحمل الكاذب.

وقالت المتحدثة ديفين ميرفي في مقابلة تليفونية “من المحتمل أن نعرف خلال الشهر القادم إن كان هناك حمل حقيقي أم حمل كاذب”. ومضت تقول “الوسيلة الوحيدة لمعرفة ذلك بشكل مؤكد هي ظهور جنين على جهاز للموجات الصوتية”.

وكان لمي شيانغ خمس حالات حمل كاذب على الأقل خلال 18 عاما منذ قدومها إلى حديقة الحيوان في واشنطن، حيث الباندا من أكثر الكائنات جذبا للزوار.

والباندا العملاقة من الأنواع المعرضة للخطر، إذ يقدر الصندوق العالمي للحياة البرية عددها بنحو 1864 فقط في البرية. وتوجد بضعة مئات من الباندا في الأسر، معظمها في الصين.

وقالت حديقة الحيوان يوم الأحد إنها تغلق القسم في الداخل لمكان عيش الباندا العملاقة لتوفير بيئة أكثر هدوءا لمي شيانغ بعدما بدت عليها علامات تشير إلى أنها قد تكون حبلى.

ولا يزال بوسع زوار الحديقة مشاهدة ذكري الباندا العملاقة، تيان تيان وبي بي في منطقة العرض المفتوحة.