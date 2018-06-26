غواتيمالا تناشد واشنطن منح رعاياها غير الشرعيين حماية مؤقتة بسبب كارثة البركان

غواتيمالا: أعلنت غوايتمالا الاثنين، انها طلبت من الولايات المتحدة منح الغواتيماليين المقيمين على اراضيها بطريقة غير شرعية “وضع حماية مؤقتة” يتيح لهم العمل بطريقة قانونية، وذلك بسبب الكارثة الناجمة عن ثوران بركان فويغو الذي خلف 112 قتيلاً و197 مفقوداً واكثر من 3500 منكوباً.

وقالت وزارة الخارجية الغواتيمالية، إن هذا الطلب الذي كان رئيس الجمهورية جيمي موراليس أعلن عنه في تغريدة على تويتر “يرد على كارثة” البركان. ولم توضح الوزارة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي يمكن ان يستفيدوا من هذا الاجراء اذا ما وافقت عليه واشنطن.

وبحسب الوزارة فإن “الفكرة تكمن في جعل المواطنين الذين يقيمون بطريقة غير شرعية في الولايات المتحدة يستفيدون من اجازة عمل تجنّبهم الطرد”.

وبحسب الاحصاءات الرسمية الغواتيمالية هناك حوالى 1,5 مليون غواتيمالي يقيمون في الولايات المتحدة بينهم 300 الف الى 400 الف فقط لديهم اقامات شرعية.

ووضع الحماية المؤقتة هو عبارة عن ترخيص تمنحه السلطات الامريكية لاجانب بعد ان تعتبر ان عودتهم الى بلدهم متعذرة بسبب اندلاع حرب اهلية فيه او تعرضه لكارثة طبيعية او لظروف طارئة غير اعتيادية.

وكانت واشنطن منحت هذا الوضع الى رعايا هندوراس في 1988 بعد مرور الاعصار ميتش، كما منحته في 2001 الى السلفادور بعدما قتل في هذا البلد اكثر من ثلاثة آلاف شخص في هزتين ارضيتين.

وخلّف ثوران بركان فويغو (بركان النار) البالغ ارتفاعه 3763 متراً والواقع على بعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة غواتيمالا عشرات الجرحى ايضا، كما هجّر اكثر من 12 ألف شخص بينهم اكثر من 3600 يقيمون في ملاجئ. (أ ف ب)