الحضري يتألق في مباراته التاريخية ويثني على زملائه رغم الهزيمة أمام السعودية في المونديال

فولغوغراد: من مختلف النواحي، شكلت المباراة التي انتهت بفوز المنتخب السعودي على نظيره المصري 2 / 1 مساء الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا، حدثا لن يغيب على الأرجح عن ذاكرة حارس المرمى المصري المخضرم عصام الحضري.

فبمجرد إعلان الأرجنتيني هيكتور كوبر التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري قبيل المباراة على ملعب “فولغوغراد أرينا”، دخل الحضري سجلات التاريخ حيث بات أكبر لاعب سنا يشارك في مباراة ببطولة كأس العالم طوال تاريخها، كما كان أول ظهور له في بطولة كأس العالم ليحقق بذلك حلما انتظره لأعوام طويلة.

وأقيمت المباراة وسط درجات حرارة عالية، ضمن الموجة الحارة التي تجتاح مدن روسية، لكن الحارس المخضرم البالغ من العمر 45 عاما و161 يوما، بدا الأكثر انتعاشا وحيوية على أرض الملعب.

وأثبت الحضري أن كبر سنه كلاعب لم يفقده أيا من مهارات حارس المرمى، خاصة عندما تصدى ببراعة لضربة الجزاء التي سددها فهد المولد في الشوط الأول.

وبعدها بدقائق، توقف اللعب وسط احتجاج لاعبي المنتخب المصري على احتساب الحكم ضربة جزاء أخرى للمنتخب السعودي، وتواصل الحكم مع حكام الفيديو المساعدين ثم توجهه إلى الشاشة خارج الملعب لمراجعة اللقطة.

وفي هذه اللحظات، بدا الحضري هادئا ومتحليا بالثقة، لكنه لم ينجح في التصدي للضربة التي نفذها سلمان الفرج والتي منحت المنتخب السعودي التعادل 1 / 1 في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وذلك بعد أن تقدم النجم المصري محمد صلاح لمنتخب الفراعنة في الدقيقة 22 .

وفي الشوط الثاني، عاد الحضري ليستعرض ثقته وهدوءه من خلال خبرته الدولية الكبيرة، وتألق في التصدي لعدد من الكرات الخطيرة التي كانت كفيلة بانتصار كبير للمنتخب السعودي، حيث لعب دورا بطوليا ضمن صفوف الفراعنة.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 / 1 لكن المنتخب السعودي خطف هدف الفوز 2 / 1 في اللحظات الأخيرة قبل صافرة النهاية، عن طريق سالم الدوسري الذي سدد كرة خادعة وسط ارتباك دفاع المنتخب المصري في منطقة الجزاء.

وجاء هدف الدوسري في الوقت القاتل ليهدي المنتخب السعودي ثلاث نقاط مع نهاية مشواره في المونديال الروسي ، حيث كان خروج المنتخبين المصري والسعودي قد حسم بالفعل مع نهاية أول جولتين من مباريات المجموعة ، التي تأهل منها روسيا وأوروجواي.

وعقب المباراة ، قال عصام الحضري في تصريحات لمجموعة “بي.إن سبورتس″ الإعلامية “أعتذر للمصريين على هزيمتنا أمام المنتخب السعودي.”

وأثنى على زملائه بالمنتخب المصري قائلا “جميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم خلال البطولة، ولكن هذه هي كرة القدم. الهزائم التي تلقيناها لم تكن مستحقة، وجاءت بأهداف متأخرة. ولكن هذه أمور واردة.”

وحطم الحضري أمس الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم حارس المرمى الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاما وثلاثة أيام.

وأهدى الحضري، قائد المنتخب، الرقم القياسي لبلاده قائلا إنه ليس رقما شخصيا وإنما رقما لمصر.

ومن جانبه، قال هيكتور كوبر “إنه رقم قياسي من نوع خاص… لقد أدى (الحضري) أيضا مباراة رائعة… وأنا واثق من أن كل المصريين سعداء بذلك”.

وسجل الحضري ظهوره الأول بقميص المنتخب المصري الأول في عام 1996، وذلك قبل عشرة أشهر من ميلاد زميله رمضان صبحي، أصغر اللاعبين سنا في صفوف المنتخب المصري والذي شارك في الشوط الثاني من مباراة الأمس من مقعد البدلاء.

ولعب الحضري 159 مباراة ضمن صفوف المنتخب المصري وأدى دورا بارزا في تتويج منتخب الفراعنة بأربعة ألقاب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، من بينها ثلاثة ألقاب متتالية في 2006 و2008 و2010، وقد حقق أمس حلمه بالظهور للمرة الأولى في كأس العالم، والتي ستكون الأخيرة له على الأرجح. (د ب أ)