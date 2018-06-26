إسرائيل توافق على انشاء محطة طاقة شمسية لتزويد غزة بالكهرباء

لندن- “القدس العربي”: قررت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء محطة للطاقة الشمسية “على أراضيها” من أجل توفير إمدادات الكهرباء لقطاع غزة.

وحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت احرنوت” فسيتم بناء المحطة بدعم إسرائيلي وأوروبي عند معبر بيت حانون “إيريز″.

وأضافت الصحيفة أن موضوع إنشاء المحطة وأفكار أخرى لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة نوقشت، هذا الأسبوع في لقاءات عقدها جيسون غرينبلات وجارد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الشرق الأوسط.

و اشارت الصحيفة إلى أن هناك اقتراح آخر لادخال 6000 فلسطيني من غزة للعمل في مستوطنات غلاف غزة.

وبحسب الصحيفة فان مقترح ادخال العمال لاقى تخوفا من قبل ” الشاباك” الذي يعتقد أن دخول عدة آلاف من العمال من غزة سيخدم نظام جمع المعلومات الاستخبارية لحماس وسيشكل أرضية لتهريب الأموال لصالح النشاط الإرهابي في قطاع غزة وما وراءه.