مدرب إيران: كريستيانو رونالدو استحق البطاقة الحمراء وكرة القدم غير عادلة

سارانسك: أعرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران الأول لكرة القدم، عن غضبه من طريقة استخدام تقنية المقاطع المصورة “فيديو” المساعدة للحكام خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه الاثنين أمام البرتغال بهدف لمثله في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال كيروش عقب اللقاء: “لو كان هناك عدل في كرة القدم، وهو غير موجود، كان يجب أن تكون إيران الفائزة”.

وشهدت المباراة تدخلات متعددة لتقنية “الفيديو”، حيث احتسبت ركلتي جزاء جراء الاستعانة بها، بواقع ركلة لكل فريق.

ولكن ما أغضب كيروش هو أن حكم اللقاء تغاضى عن طرد نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بعدما قام بضرب أحد لاعبي إيران بمرفق الذراع، رغم مراجعة اللعبة من خلال تقنية “الفيديو”.

وأضاف مدرب المنتخب الإيراني قائلا: “عندما يكون هناك ضرب بمرفق الذراع فإن القواعد تقول أنه يجب إشهار البطاقة الحمراء، القواعد لا تقول أن الأمر يختلف عندما يتواجد ميسي أو رونالدو”.

واستطرد كيروش قائلا: “ما الفرق بين مرفق كريستيانو ومرفق رامين (لاعب المنتخب الإيراني)، إذا كان الحكم لجأ إلى الفيديو فهذا كان لأن شيء ما حدث”.

وأبدى كيروش إعجابه بمواطنه كريستيانو رونالدو، وأعرب عن أمله في ألا تكون كلماته سببا في تنامي الكراهية ضده في بلاده، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الحكام يتعاملون بطرق مختلفة.

وطالب كيروش بأن يكون الحوار الذي يدور بين حكم الساحة وحكام الفيديو مسموعا للجميع.

وأكمل كيروش قائلا: “علينا أن نعرف ماذا يحدث، لا أحد يعرف ماذا يحدث، احتجت إلى الخروج ومشاهدة تليفزيون الفيفا لكي أعرف ماذا كان يحدث”. (د ب أ)