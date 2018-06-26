منظمة التحرير تحث الفلسطينيين على مقاطعة انتخابات البلدية الإسرائيلية في القدس

رام الله: حثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء الفلسطينيين في مدينة القدس على مقاطعة انتخابات البلدية الإسرائيلية في المقررة في تشرين أول/ نوفمبر المقبل.

وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، في بيان صحافي، بأن اللجنة “تؤكد دعمها المطلق للموقف الثابت والصامد التاريخي لأبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته في القدس المحتلة بشأن عدم المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال”.

وأكد عريقات على “الرفض الصارم لمنح الشرعية لإسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، ومنح الشراكة في فرض وتنفيذ سياسات الاحتلال الاستعمارية العنصرية على المدينة المقدسة”.

وقال إنه “على ضوء الاعتراف الأمريكي الأحادي وغير القانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل فإن المشاركة في الانتخابات ستساهم في مساعدة المؤسسة الإسرائيلية في ترويج مشروع القدس الكبرى”.

وأضاف أن “البلدية الإسرائيلية في القدس ذراعاً من أذرع الحكومة، وتلعب دوراً متكاملاً معها لتنفيذ مشروعها الاستيطاني الاستعماري وعمليات التطهير العرقي وجعل حياة المقدسي مستحيلة في مدينته”.

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بقوة إلى “عدم شرعنة الاحتلال والضم، وسياسات حكومة الاحتلال في إلغاء الوجود الفلسطيني ورفع عدد المستوطنين غير الشرعيين وضمان تهويد القدس، والقبول بتطبيق القانون الاسرائيلي على المدينة”. (د ب أ)