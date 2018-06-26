حارس مرمى المغرب: تعرضنا لظلم تحكيمي في المونديال

كالينينغراد: أكد منير المحمدي، حارس مرمى المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أن حكام مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا يتعاملون بطريقة مختلفة مع المنتخبات الكبيرة مثل إسبانيا والبرتغال، منافسي المغرب في المجموعة الثانية.

وقال المحمدي: “لم يتعاملوا معنا مثل البرتغال وإسبانيا، هذا ما يشعرنا بالغضب”.

وأضاف: “بعد رؤية مباراة اليوم تبددت كل شكوكي حول مباراة البرتغال، لو كانوا تعاملوا معنا مثل إسبانيا لكنا نحتفل الآن بالتأهل”.

واستطرد الحارس المغربي (29 عاما) قائلا: “الحكام ينظرون إلى اللاعبين الكبار بشكل مختلف، هذا ما حدث ويحدث وسيحدث دائما”.

ورغم الخروج من المونديال، أعرب المحمدي عن سعادته بمسيرة المنتخب المغربي في البطولة، بعد أن خسر بفارق ضئيل أمام البرتغال وإيران وتعادل أمس مع المنتخب الإسباني بطل العالم في 2010.

واختتم قائلا: “في الملعب أثبتنا أننا كنا الأفضل مع الاستحواذ على الكرة ويجب على الشعب المغربي أن يشعر بالفخر بهذا، هذا الجيل من اللاعبين سيتعلم من هذا المونديال وفي المستقبل سيستمر في منح الفرحة للجماهير”. (د ب أ)